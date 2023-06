Suomeen tuli kymmeniä ilmaisia kanavia

Nyt nähtävät uudet kanavat ovat yhdistelmä nettitelkkaria ja perinteisiä televisio­lähetyksiä. Samalla katsojille näytetään mainoksia.

Frasier-sarjan oma kanava on yksi suoratoistopalvelu Ruudussa näytettävien Pluto TV:n uusista tv-kanavista. Nettipohjaisilla kanavilla näytetään paljon suosikkisarjojen vanhoja kausia.

Nelonen on tuonut tänään torstaina Ruutu-palveluunsa katsottavaksi useita kymmeniä ilmaisia nettipohjaisia kanavia.

Kanavien ohjelmat koostuvat elokuvista, dokumenteista, musiikkivideoista tai yksittäisistä sarjoista, kuten CSI Miami, South Park, Frasier, Ryhmä Hau, Beverly Hills 90210 sekä Star Trek: The Next Generation. Vieraskielisissä lastenohjelmissa on suomenkielinen dubbaus ja muissa ohjelmissa suomenkielinen tekstitys.

Kyse ei ole klassisista televisiokanavista, vaan niin sanotuista FAST-kanavista (free, ad-supported television). Ne ovat yhdistelmä suoratoistopalvelua ja perinteistä televisiota.

Lähetykset tapahtuvat internetin välityksellä eli niiden katselemiseen tarvitaan sovellus ja älylaite, kuten puhelin, tabletti, tietokone tai älytelevisio. Lähetykset ovat kuitenkin lineaarisia eli ohjelmat pyörivät perinteisen television tapaan ennalta määrätyn ohjelmakartan mukaan.

– Kanavan katsominen muistuttaa on-demandista tuttua ”bingekatselua”, jossa jaksoja ahmitaan useampi putkeen. Nyt se vain tehdään sarjalle tai tietylle aihepiirille omistetun kanavan muodossa, Nelosen liiketoiminnan kehityksen ja kumppanuuksien johtaja Lassi Tasajärvi kertoo Ilta-Sanomille.

Vaikka katselu on maksutonta, käyttäjien on kirjauduttava palveluun.

Myös Syke-sarja saa oman tv-kanavansa, jolla esitetään vuosina 2018–2022 valmistuneita sarjan kausia 5–12. Iiristä näytteli myös viidennellä kaudella Iina Kuustonen.

Suurin osa ohjelmista tulee Paramountilta, sillä kanavien takana on yhteistyösopimus kansainvälisen Pluto TV:n kanssa.

Kanavista kolme pyörittää Nelosen omaa sisältöä: Sykettä, Huutokauppakeisaria ja Huvila & huussia. Näissä esitetään tyypillisesti vanhempia tuotantokausia.

Paavo Pesusieni on osa Pluto TV:n tarjontaa.

Tasajärven mukaan Ruudun kanavamäärä nousee nyt yli 40:n. Kanavien määrä elää, ja uusia tulee useampia vuodessa. Myös väliaikaiset pop up -kanavat ovat mahdollisia.

Kanavat pyörivät vuorokauden ympäri seitsemänä päivänä viikossa, ja niillä näytetään mainoksia. Tasajärven mukaan mainoksia on tilanteen mukaan, mutta vähemmän kuin perinteisessä lineaaritelevisiossa.

Tavoitteena on, että kanavat toimivat niissä laitteissa, missä kaikki muukin Ruudun sisältö. Älylaitteiden laitekanta on kuitenkin kirjavaa, joten ”joitain yksittäisiä vanhempia malleja koskevia eroja saattaa olla”, Tasajärvi sanoo.

Star Trek: The Next Generation -sarja on scifikansan suosikkeja.

Tasajärven mukaan nyt nähty lanseeraus on ensimmäinen merkittävä FAST-avaus Suomessa. Sen tavoite on tutustuttaa kuluttajat uuteen tapaan katsoa sisältöjä.

Ilmaisia striimaussisältöjä Suomessa tarjoavat Ruudun lisäksi MTV:n Katsomo, Yle Areena ja Discovery omissa perinteisissä suoratoistopalveluissaan. Lisäksi televisio- ja muilla laitevalmistajilla on omiin sopimuksiinsa perustuvaa kanavatarjontaa.

Tasajärvi näkee televisiomarkkinan olevan nyt tilanteessa, jossa paikalliset palvelut ovat saavuttaneet teknisesti kansainvälisten palveluiden kilpailuedut. Kuluttajat haluavat sekä suomalaisia että ulkomaisia sisältöjä, ja palveluita käytetään päällekkäin.

Ilta-Sanomat ja Ruutu ovat osa samaa Sanoma-konsernia.