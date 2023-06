Helsinkiläisen museon kalasta tuli meemi Japanissa – ”Kuolen nauruun”

Helsingin Luonnontieteellisen museon muinaiskalan rekonstruktio viihdyttää lukuisia japanilaisia.

Kala on ollut näytillä vuodesta 2008 lukien, mutta maailmalle se uiskenteli vasta viime vuosina.

Leuaton Sacabambaspis janvieri uiskenteli muinaismerissä yli 400 miljoonaa vuotta sitten. Nyt vuonna 2023 siitä on tullut hitti Japanissa.

Lue lisää: Tunnetko meemit? Jos saat yli 10 oikein olet oikea success kid

Helsingin Luonnontieteellisen museon rakentama kalan malli on viihdyttänyt miljoonia ihmisiä Twitterissä. Kalasta on muodostunut niin sanottu meemi eli internet-vitsi, koska sen naama vangitsee katseita. Kala katsoo suoraan eteenpäin ja se näyttää hymyilevän avosuin.

– Se on liian söpö, kommentoi yksi twiittaaja.

Toinen japanilainen puolestaan tuli surulliseksi. Hän selitti, että jos joku tulisi kadulla vastaan tällainen ilme naamallaan, hänelle on voinut tapahtua jotain pahaa.

Kalasta kertoi Twitter-käyttäjä epinesis, jonka tavoitteena on esitellä hauskoja, suloisia, vähän pelottavia ja mystisiä olentoja ympäri maailman. Hänen mukaansa kalasta on tullut kuuma aihe, koska ”se näyttää niin säälittävältä”.

Kala nousi meemiksi ensi kerran jo vuonna 2020, kun yhdysvaltalainen iknologian tutkija Kat Turk nappasi siitä kuvan museossa vieraillessaan.

– Kuolen nauruun, hän sanoi.

Japanilaisten ansiosta kala nauttii jälleen suurta suosiota. Huonoksi uimariksi mainittua otusta on jopa ehdotettu maailman meemejä seuraavaan Know Your Meme -palveluun.

Epinesisin 8. kesäkuuta julkaisemaa twiittiä on katsottu tähän mennessä 123,5 miljoonaa kertaa. Siitä on tykätty 302 200 kertaa, ja viestiä on lähetetty eteenpäin 78 700 kertaa.

Vastausketjuun on laitettu jopa pieni laulunpätkä, jonka yksi twiittaaja teki kalan innostamana.

Mikäli menet museoon kalaa etsimään, se on ilmeisen vaikeasti löydettävissä. Yksi museossa työskennellyt henkilö nimittäin kertoo huomanneensa sen vasta kahden vuoden jälkeen.

– Oon ollut tässä hiton museossa kaks vuotta töissä ja huomasin tänään vasta tän pikku tyypin, työntekijä twiittasi yli vuosi sitten kuvan kera.

Epinesis kirjoittaa kalasta enemmän verkkosivuillaan (japaniksi). Näyttää siltä, että jo verrattain iäkäs suomalainen rekonstruktio on nykytiedon valossa vanhentunut. Ulkonäkö ei enää vastaa uusimpia tieteellisiä arvioita. Helsingin Sanomien mukaan kala tehtiin museon vuonna 2008 alkanutta näyttelyä varten.

Epinesis vertaa kalan silmiä käsin tehtyihin leluihin.