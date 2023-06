Yksi suurimmista verkko­sivuista on jätti­protestin kohteena – pimeni osittain 48 tunniksi

Reddit-protestin vaikutukset voivat iskeä ennen kaikkea käyttäjiin, joilla ei ole mitään tekemistä kiistan kanssa.

Tuhannet Reddit-verkkopalvelun yhteisöt eli subredditit sulkeutuvat maanantaina vastalauseena sivuston ylläpidolle. Protestista kertovat muun muassa BBC ja Business Insider. Ainakin noin 7 300 subredditiä osallistuu protestiin muuttumalla yksityisiksi, eli käyttäjät eivät pysty kirjoittamaan niihin ainakaan 48 tuntiin.

Alueelle kirjautumattomat käyttäjät eivät voi myöskään lukea viestejä. On mahdollista, että osa subredditeistä jatkaa protestiaan pidemmälle.

Subreddit on tiettyyn aiheeseen keskittynyt keskustelupalsta Redditin sisällä. On epävarmaa, saako protesti Redditiä toisiin ajatuksiin. 7 300 subredditiä edustaa vain pientä osaa kaikkiaan miljoonista palvelun subredditeistä, joskin käyttäjämääriä tarkastellen tilanne on toinen.

Protestiin osallistuu useita suosituimpiin lukeutuvia subredditejä, kuten r/gaming, r/aww, r/Music, r/science, r/todayilearned ja r/pics. Jokaisella on yli 30 miljoonaa jäsentä. Reddit ilmoitti vuoden 2019 lopussa, että sillä on 430 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää. Palvelua on monesti kutsuttu ”internetin etusivuksi”.

Toistaiseksi isoin mukana oleva subreddit on r/funny, jolla ilmoitetaan olevan yli 40 miljoonaa käyttäjää. Erään Redditin moderaattorin mukaan protestilla on yhteisön tuki. Hän uskoo, että ainoa keino lähettää viesti Redditin ylläpitoon on vahingoittaa sivuston liikennettä.

Riidan syynä on Redditin aie pakottaa ulkopuolisten Reddit-sovellusten kehittäjät maksamaan huomattavia summia päästäkseen käsiksi Redditin ohjelmointi­raja­pintaan eli siihen teknologiaan, jolla kehittäjät saavat omat sovelluksensa toimimaan Redditin kanssa.

Seurauksena muun muassa suositut sovellukset kuten Apollo, Reddit is Fun, Sync ja ReddPlanet aikovat sulkeutua. Sovellukset ovat tarjonneet keinon käyttää Redditiä puhelimessa ilman virallista sovellusta. Ne ovat lisäksi tarjonneet ominaisuuksia, joita Redditin omalla mobiilisovelluksella ei ole.

Redditin mukaan palvelun isännöintiin verkkopalvelimilla kuluu miljoonia dollareita, ja palvelu kokee, että sille on maksettava ”reilusti” ulkopuolisten sovellusten tukemisesta. Palvelun mukaan hintavaatimus ei kuitenkaan koske kaikkia sovelluksia.

Redditin perustajiin lukeutuva toimitusjohtaja Steve Huffman julkaisi palvelussa sovittelevan viestin, jossa hän ei kuitenkaan antanut ymmärtää muutoksia peruttavan.

– Redditin on oltava itseään kannatteleva bisnes ja sen aikaansaamiseksi emme voi enää tukea rahallisesti kaupallisia toimijoita, jotka edellyttävät merkittävää datan kulutusta, Huffman sanoo.

Aiotut muutokset heijastelevat Twitterin hiljattain tekemiä korotuksia ohjelmointirajapintojensa hintoihin. Forbesin mukaan seurauksena useat Twitterin kanssa toimineet sovellukset ovat jo sulkeutuneet, koska niiden kehittäjillä ei ole varaa maksaa uusia hintoja.