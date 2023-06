Testaa IS:n uudistuvaa sovellusta Androidilla tai iPhonella

Nyt voit testata Ilta-Sanomien pian julkaistavaa sovellusta ensimmäisten joukossa.

Nykyaikaistettu ulkoasu ja parannetut toiminnallisuudet

Ilta-Sanomien uutta sovellusta rakennetaan parhaillaan, ja nyt sitä pääsee testaamaan. Testattavana oleva uusi sovellus on päivittynyt kokonaisuudessaan. Ulkoasu on nykyaikaistettu, ja sovellukseen on tuotu paljon toivottu tuki tummalle teemalle, parannettu video-ominaisuuksia ja uutiswidgetin toimintaa sekä tietysti paljon muuta pientä kivaa.

Kerro meille, mikä uudistuvassa sovelluksessa ihastuttaa ja mikä vihastuttaa. Kehitämme uutta sovellusta koko ajan paremmaksi palautteiden perusteella.

Sovelluksen ulkoasu on nykyaikaisempi ja selkeämpi.

Tumman teeman tilassa sovelluksen värit muuttuvat tummiksi. Voit ottaa tumman teeman käyttöösi käyttöjärjestelmän tai sovelluksen asetuksista.

Ottamalla käyttöösi tumman teeman, muuttuu sovellus kauttaaltaan tumman värikseksi.

Olemme myös lisänneet sovellukseen toimintoja, jotka helpottavat videoiden katselua. Voit jatkaa videon katselua siirtyessäsi sovelluksessa toiseen näkymään tai sovelluksen ulkopuolelle. Tämä tapahtuu painamalla videon oikeassa alakulmassa olevaa painiketta, joka siirtää videon Androidilla ruudun alareunaan tai käyttämällä kuva kuvassa -toimintoa. Androidilla kuva kuvassa -toimintoon pääsee jos videota katsoo koko näytön tilassa ja siirtyy IS:n sovelluksesta pois. Applen laitteille kuva kuvassa -toiminto on tulossa.

Voit Androidilla jatkaa videon katsotmista ruudun alareunassa, siirryttäessäsi toiseen näkymään.

Androidilla IS:n uutiswidgetti on myös uudistettu. Voit lisätä widgetin laitteesi aloitusnäytölle nähdäksesi viimeisimmät uutisotsikot. Lisää widgetti koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa laitteesi kotivalikon ruudulla. Paina sitten Widgetit tai Pienoisohjelmat, ja valitse listalta uuden Ilta-Sanomien widgetti.

Android-sovelluksen uutiswidgetistä näet nopeasti tuoreimmat otsikot. Voit muokata widgetin kokoa, jolloin näet haluamasi määrän otsikoita.

Ladattavissa rajoitetun ajan

Uusi sovellus on saatavilla vain rajoitetun ajan, ja lisäämme siihen uusia ominaisuuksia kokeilujakson aikana. Uusi sovellus ei ole vielä ihan valmis ja osa ominaisuuksista puuttuu vielä. Esimerkiksi uutisilmoituksia voi pian tilata Androidin lisäksi myös iPhonelle.

Voit käyttää kokeiluversion kanssa rinnakkain myös Ilta-Sanomien nykyistä sovellusta. Uusi sovellus julkaistaan myöhemmin päivityksenä nykyiselle sovellukselle.

Näin lataat sovelluksen Androidille

Voit ladata Android-sovelluksen tavalliseen tapaan Play-kaupasta, josta se löytyy haulla Uusi Ilta-Sanomat tai voit käyttää alla olevaa linkkiä.

Lataa IS:n uusi Android-sovellus

Androidilla sovellus toimii sekä puhelimilla, että tableteilla, joissa on Android 8 tai uudempi. Android 6 ja Android 7 -laitteille uutta sovellusta ei saa.

Näin lataat sovelluksen iPhonelle

Voit ladata IS:n sovelluksen kokeiluversion iPhonellesi Applen Testflight-sovelluksen kautta. Ellei sinulla sitä vielä ole, lataa Testflight ensin, käyttämällä alla olevaa linkkiä.

Lataa Testflight-sovellus

Kun sinulla on Testflight asennettuna, voit ladata IS:n sovelluksen käyttämällä alla olevaa linkkiä.

Lataa IS:n uusi iOS-sovellus

Applen laitteilla sovellus toimii tässä vaiheessa parhaiten iPhonella, ja parannamme käyttökokemusta iPadillä vielä ennen sovelluksen varsinaista julkaisua. Voit käyttää sovellusta iOS 15:llä tai uudemmalla. Uusi sovellus ei enää tue iOS- ja iPadOS-käyttöjärjestelmien versioita 12–14.

Testflightin kautta ladatatut sovellukset ovat yleensä testattavissa 90 päivää siitä, kun ne on julkaistu testaajille. Sen jälkeen sovellusversio lakkaa toimimasta, ellet ole päivittänyt tuoreimpaan testiversioon. Sovelluksen automaattiset päivitykset kannattaa siksi pitää päällä Testflightissa, niin saat aina tuoreimman version testisovelluksesta.

Kerro meille mitä voisimme tehdä paremmin

Kerro meille, mikä uudistuvassa sovelluksessa ihastuttaa ja mikä vihastuttaa. Voit lähettää meille palautetta, kehitysehdotuksia ja raportoida havaitsemiasi ongelmia, niin voimme kehittää sovellusta vielä paremmaksi.

Lähetä palautetta valitsemalla sovelluksen alavalikosta Löydä, ja valitsemalla sen jälkeen sivun yläosasta Palaute. Jos käytät iPhonea, valitse sen jälkeen Testflight-sovelluksessa Lähetä palautetta betasta.

Androidilla voit myös lähettää palautetta Play-kaupassa arvioiden ja arvostelujen kautta.

