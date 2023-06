Pahantekijät voivat helposti väärentää sinut seksuaalisiin akteihin ilman että voit estää tätä.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI varoittaa viattomien valokuvien ja videoiden käyttämisestä pornoon ja kiristykseen. Näistä tekoälyn avulla tuotetuista keinotekoisista valokuvista ja videoista käytetään nimitystä deepfake.

Ilmiönä deepfake on jo vuosia vanha, mutta teknologian kehittyessä väärennöksistä on tullut entistä uskottavampia ja helpommin toteutettavia. Deepfakeja on käytetty myös muun muassa poliittiseen vaikuttamiseen. Aivan äsken esimerkiksi Venäjällä levisi presidentti Vladimir Putinista tehty deepfake.

FBI kertoo saaneensa ilmoituksia lapsista ja aikuisista, joiden valokuvia tai videoita on käytetty väärennetyn pornon tuottamiseen. Tuotoksia on levitetty sosiaalisessa mediassa ja pornosivustoilla uhrin kiusaamiseksi tai kiristämiseksi. Ilmoitukset ovat lisääntyneet huhtikuusta lukien.

Lähdemateriaalia, eli viattomia kuvia ja videoita, napataan tyypillisesti sosiaalisesta mediasta, muualta internetistä tai niitä jopa pyydetään suoraan uhrilta. Monet uhrit eivät tiedä joutuneensa tekoälypornon kohteeksi ennen kuin joku toinen kertoo siitä heille.

Tuoreissa tapauksissa rikolliset kuitenkin tyypillisesti vaativat uhrilta rahaa uhkaamalla muuten julkaista materiaalin uhrin perheenjäsenille tai kavereille sosiaalisessa mediassa. Muissa tapauksissa rikolliset ovat kiristäneet uhreilta aitoja alastonkuvia tai -videoita rahan sijaan.

Bleeping Computerin mukaan nykyään uskottavan videoväärennöksen tekemiseen riittää yksikin naamaa esittävä kuva. Kun väärennökset ovat netissä, niiden levittämisen estäminen tai poistaminen voi olla uhrille todella hankalaa ellei mahdotonta.