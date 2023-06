Kuluttaja-asiamies peräänkuuluttaa vastuullisuutta valokuituliittymien markkinoinnissa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV puuttui valokuituliittymien harhaanjohtavaan markkinointiin. Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen käsitteli kaksi tapausta, joiden pohjalta hän myös julkaisi ohjeistuksen koko alalle. Toiveena on, että yritykset huomioisivat kuluttajansuojan vaatimukset paremmin.

Valokuituliittymä on taloon vedettävä kiinteä internet-yhteys, jonka teknologia perustuu laserin ja kvartsilasin yhdistelmään. Ne ovat nopein tapa toteuttaa internet-yhteydet. Tyypillisesti sellaisen tilaajat nauttivat gigabittien tiedonsiirtonopeuksista.

Vuoden 2022 aikana kuluttaja-asiamies selvitti erityisesti Valokuitusen ja Valoo Täyskuitu -palvelua tarjoava Adolan sopimusehtoja ja markkinointia.

Adola ei sopimusehdoissaan määritellyt yritystä sitovan rakentamispäätöksen ajankohtaa eikä liittymän toimituksen lopullista takarajaa. Lisäksi Valoo Täyskuitu -liittymää markkinoitiin näkyvästi 0 euron hintaisena. Markkinoinnissa ei kuitenkaan annettu tietoa tarjouksen ehdollisuudesta eikä edellytetyn määräaikaisen laajakaistapalvelun kuukausi- ja kokonaishinnasta, KKV huomauttaa tiedotteessaan.

Myös Valokuitusen katsottiin ilmoittaneen palvelunsa kokonaishinnan epäselvästi. Väänänen piti myös molempien yritysten soveltamia purkumaksulausekkeita kohtuuttomina, sillä ne mahdollistivat täyttä liittymismaksua vastaavan purkumaksun veloittamisen jo ennen yrityksen sitovaa rakentamispäätöstä.

Kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan ennen rakentamispäätöstä kuluttajalta voi veloittaa purkumaksuna ainoastaan välittömästi tilauksesta aiheutuneet kohtuulliset kulut, eli esimerkiksi hallinnolliset käsittelykulut.

Väänäsen mukaan valokuitusopimuksissa haasteellista on erityisesti se, että tilatessaan valokuituliittymän kuluttaja ei välttämättä tiedä, tullaanko sitä rakentamaan.

– Valokuituliittymän tilaussopimuksille on tyypillistä hankkeen epävarmuus, mikä sysää riskejä kuluttajan harteille. Jotta sopimus on kohtuullinen, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien tulee olla tasapainossa. Siksi myös yrityksen velvoitteista on sovittava mahdollisimman tarkasti, Väänänen sanoo tiedotteessa.

Sekä Adola että Valokuitunen sitoutuivat toteuttamaan kuluttaja-asiamiehen edellyttämät muutokset.

Ohjeistuksessaan Väänänen muun muassa korostaa, että hintamarkkinointi ei saa johtaa kuluttajaa harhaan.