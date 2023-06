Verohallinnon mukaan nyt on käynnissä yllättävän aktiivinen kausi huijauskampanjoissa.

Huijausviestejä on jälleen liikkeellä ja niitä voi kolahdella niin tekstiviesteillä kuin sähköpostitse myös verottajan nimissä. Viesteissä voidaan esimerkiksi väittää viestin saajan olevan oikeutettu veronpalautuksiin.

Tiistaina Matiaksen sähköpostiin kolahti viesti verottajalta. Nopealla vilkaisulla viesti näytti jopa aidolta, sillä lähettäjänä luki OmaVero. Viestin mukaan saajalla on oikeus veronpalautuksiin ja saaja on maksanut liikaa veroja.

– Sama viesti tuli kaksi kertaa kahden tunnin aikana. En ottanut sitä kovin tosissani, sillä verottaja ei ikinä pyydä mitään tietoja, vaan se palautukset tulee aikanaan sitten tilille, Matias kertoo.

Matias sai tiistaina sähköpostiinta huijausviestin verottajan nimissä. Viesti voi nopealla vilkaisulla vaikuttaa aidolta, mutta tarkemmassa tarkastelussa se paljastuu äkkiä huijaukseksi.

Matias uskoo, että viestiä voisi luulla aidoksi, jos sen sisältöön ei kiinnitä tarkemmin huomiota. Esimerkiksi viestissä yhteystiedoksi on listattu Digi- ja väestöviraston DVV:n sähköpostiosoite. Sanavalinnat- ja muodot ovat kuitenkin suomen kielelle sekä valtion virastolle epätyypillisiä. Viestissä on myös kirjoitusvirheitä.

– Soittelin esimerkiksi vanhempani läpi ja laitoin kopion viestistä, että älkää klikkailko jos tulee samanlainen, kun se ei ole välttämättä kaikille yhtä selvää sitten että siinä on huijaus kyseessä, Matias kertoo.

Monissa tapauksissa verkkoselaimen tai koneella mahdollisesti olevan tietoturvaohjelmiston suojaus varoittaa tietoja kalastelevasta sivustosta. Jos huijaus on uusi tai se on juuri siirtynyt uuteen osoitteen, varoitusta ei tule.

Verohallinnon turvallisuus- ja riskienhallintayksikön johtajan Samuli Bergströmin mukaan huijauksiin liittyen on tärkeää olla Verohallintoon yhteydessä jos ei ole varma, onko viesti aito vai ei.

Selkeä tapa tunnistaa viestin aitous on linkit. Bergströmin mukaan Veron lähettämissä viesteissä ei ole linkkejä.

Kulunut kausi on ollut vilkas huijauskampanjoiden osalta. Myös Matiaksen kuvailema tapaus on Bergströmille tuttu. Se edustaa yleisimpiä huijauskampanjoita.

– Toinen aktiivinen huijaustapa tällä hetkellä on sellainen, jossa huijaaja on ostanut Googlen hakuun sponsoroidun ilmoituksen ja nostanut huijauslinkin Verohallinnon nimissä ensimmäiseksi.

– Tämän jälkeen kun ihminen, joka googlaa OmaVeron, tulee ensimmäiseksi tämä huijauslinkki ja tämän jälkeen voi joutua huijatuksi. Jos kirjoittaa hakuun suoraan vero.fi, pääsee varmasti oikeaan paikkaan, Bergström neuvoo.

Verohallinto on Bergströmin mukaan pyrkinyt viestimään aiheesta aktiivisesti ja Veron verkkosivuilla on etusivulla lisätietoa liikkeellä olevista huijausviesteistä. Lisäksi viranomaisiin sekä esimerkiksi Kyberturvallisuuskeskukseen on oltu yhteydessä.

– Viestejä huijauksista tulee meille kyllä, mutta se on tietenkin vain jäävuoren huippu. Suurin osa ei varmasti ilmoita meille, vaan tuhoaa viestin, kuten kuuluukin, Bergström pohtii.