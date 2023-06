Yhdysvaltain kauppakomission puheenjohtaja on huolissaan tekoälyn avulla tehdyistä rikoksista.

Yhdysvaltain kauppakomissio FTC:n puheenjohtaja Lina Khan varoittaa tekoälyn avulla tehtävistä huijauksista. Uutistoimisto Bloombergin mukaan (maksullinen) Khan on huolissaan varsinkin huijauspuheluista, joissa kohteen tunteman läheisen ihmisen ääni on väärennetty.

– Meidän on oltava valppaina varhain, Khan painotti torstaisessa puheessaan.

Bloombergiä lainaa muun muassa Mashable. Khanin mukaan viranomaisten on oltava hereillä huijausten torjumiseksi jo etukäteen, koska jälkikäteen se on paljon vaikeampaa. FTC on jo nähnyt tekoälyn tehostavan esimerkiksi huijauksia, joissa kohteelle uskotellaan perheenjäsenen olevan pulassa.

Yhdessä tapauksessa Kanadassa vanhemmat menettivät 21 000 Kanadan dollaria, kun lakimieheksi esittäytynyt ääni väitti vanhempien pojan viruvan vankilassa tapettuaan yhdysvaltalaisdiplomaatin kolarissa. Todisteena lakimies antoi puhelimen pojalle. Pojan ääni oli kuitenkin väärennetty.

Huijarit tarvitsevat väärennöksiin vain lyhyen pätkän matkittavan henkilön ääntä. Sellainen on nykyään usein löydettävissä, koska ihmiset jakavat arkeaan ahkerasti sosiaalisessa mediassa.

– Kaiken tämän tullessa yhä enemmän osaksi päivittäistä päätöksentekoa, se tarvitsee ja ansaitsee paljon tarkastelua. Nämä ongelmat ja huolet ovat varsin välittömiä, ja uskon viranomaisten joko osavaltion tai kansallisella tasolla ryhtyvän toimiin, Khan sanoi.

Suomalainen kansainvälisen tason tietoturvavaikuttaja Mikko Hyppönen näkee tekoälyssä paljon potentiaalia ja hyviä asioita. Siitä huolimatta hänkin on varoittanut uuden teknologian tuomista uhkista.

Viime viikolla Hyppönen esitteli, miten tekoälyllä pystytään muuttamaan yhden ihmisen puhe toisen ihmisen puheeksi lennossa. WithSecuren Sphere-tapahtuman demossa tekoäly piirsi täysin aidonnäköisen kuvan imitoitavasta ihmisestä ja muunsi puhujan äänen jäljiteltävän ihmisen ääneksi.

Huijaukset voivat siis sisältää pelkän uskottavan äänen lisäksi myös uskottavaa videota.