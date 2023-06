Poliisi varoittaa Facebookissa leviävästä huijauksesta, joka on koitunut yhdelle suomalaisnaiselle kalliiksi.

Facebookissa on kiertänyt huijaus, jolla onnistuttiin viemään epäonnekkaalta naiselta jopa 150 000 euroa.

Itä-Suomen poliisin tietoisuuteen on tullut muutamia Facebookissa tehtyjä huijauksia, joissa huijauksen kohdetta vedätetään tekaistulla rahapalkinnolla.

Poliisin julkaiseman tiedotteen mukaan uhrien tappiot vaihtelevat muutamista sadoista euroista jopa 150 000 euroon asti. Suurin summa vietiin poliisin mukaan Pohjois-Savossa asuvalta naiselta.

Huijaukset toteutetaan kaappaamalla ensin uhrin Facebook-kaverin tili, jolta aletaan lähetellä uhrille viestejä.

Viesteissä huijari on pyytänyt uhrien puhelinnumeroita vedoten johonkin rahapalkinnon sisältävään kilpailuun.

Lue lisää: Espoolainen Jari osti vaimolle laukun – seuraavaksi myyjältä tuli harvinaisen röyhkeä viesti

Tämän jälkeen uhreille on ilmoitettu, että voitto osui heihin. Sitten uhreja on pyydetty lähettämään tilinumeronsa sekä verkkopankkitunnuksensa, jotta juuri saavutettu voitto saadaan siirrettyä uhrin tilille. Todellisuudessa uhrien pankkitilit on tyhjennetty heti verkkopankkitunnuksien antamisen jälkeen.

Poliisin mukaan sosiaalisen median tilejä kaapataan nykyään paljon. Tämän vuoksi on syytä olla varovainen, kun kaverilta tulee tietoja urkkivia viestejä.

– Mikäli saat itsellesi viestin, jossa kaverisi kyselee sinulta puhelinnumeroasi, niin soita tälle kaverille, lähetä sähköpostia tai tekstiviesti ja kysy, onko hän ollut oikeasti viestin lähettäjä. Samalla kaverisi voi tarkastaa, onko hänen sosiaalisen median tilinsä mahdollisesti kaapattu, tiedotteessa neuvotaan.

Poliisi myös muistuttaa, ettei pankkitunnuksia tule koskaan antaa eteenpäin sosiaalisessa mediassa tai erilaisissa keskustelukanavissa. Jos pankkitunnuksia kysellään sosiaalisessa mediassa, puhelimessa, sähköpostilla tai tekstiviestillä, niin poliisin mukaan asialla on mitä todennäköisimmin huijari.