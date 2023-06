Tieteiskirjailija näki tietotekniikan kehittymisen vaarat hämmästyttävän tarkasti 30 vuotta sitten, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Tekoälyn ohjaama drone tuhosi operaattorinsa, joka esti sitä suorittamasta tehtävää. Näin kertoi The Guardian -lehti perjantaina.

Hätkähdyttävä uutinen. Onneksi kyse ei ollut todellisuudesta vaan simulaatiosta. Siinä Yhdysvaltain ilmavoimien miehittämättömälle ilma-alukselle annettiin käsky tuhota vihollisen ilmapuolustusjärjestelmiä. Lopullinen päätös dronen aseiden käyttämisestä oli ihmisellä, ei koneella.

Dronen tekoäly oli kuitenkin ohjelmoitu niin, että ilmapuolustuksen tuhoaminen oli sen ensisijainen tehtävä. Kun vaikutusketjussa ylimmäiseksi asetettu ihminen yritti estää tekoälyä täyttämästä tehtävää ja ampumasta yhtä maaleista, tekoäly käänsi dronen ihmistä vastaan.

– Me opetimme järjestelmää ja kerroimme sille, että hei, älä tapa operaattoria, se on paha asia. Menetät pisteitä, jos teet niin. No, mitä se sitten teki? Se alkoi tuhota viestiliikennetornia, jota operaattori käytti estääkseen sitä tuhoamasta kohdetta, kertoi Yhdysvaltain ilmavoimien tekoälyä ja autonomisia aseita tutkivan yksikön komentaja, eversti Tucker Hamilton tapauksesta Royal Aeronautical Societyn toukokuussa pitämässä seminaarissa.

– Emme voi käydä keskustelua tekoälystä, älykkyydestä, koneoppimisesta ja autonomiasta ellemme puhu myös tekoälyn etiikasta, Hamilton sanoi tilaisuudessa Royal Aeronautical Societyn blogin mukaan.

Niin juuri, herra eversti. Tekoälyn kehittäminen vaatii pelisääntöjä, jotka olisi pitänyt laatia jo kauan sitten.

Tappaja vaanii ilmassa. Yhdysvaltain MQ-9 Reaper -dronessa on autonomisia piirteitä, ja miehittämättömien ilma-alusten täyttä autonomiaa kokeillaan jo.

Lue lisää: Sadat asiantuntijat varoittavat: tekoäly voi johtaa ihmiskunnan tuhoon

Elämme keskellä tekoälyn vallankumousta, eikä tämän sanominen ole klisee. Se on totta. Tekoälyn kehitys etenee hurjaa vauhtia monella rintamalla.

Venäjä käy Ukrainassa raakaa hyökkäyssotaa miehittämättömin, itsenäisesti maaliin hakeutuvin ilma-aluksin. Ukraina iskee takaisin samanlaisin laittein. Asiantuntijoiden mukaan näiden järjestelmien täysi autonomia – ihmisen ottaminen pois vaikutusketjusta – on jo teknisesti mahdollista. Autonomiset asejärjestelmät muuttavat sodan kuvaa perusteellisesti.

Niin sanottu generatiivinen eli sisältöä tuottava tekoäly koskettaa tavallisen ihmisen arkea enemmän kuin aseiden autonomia.

Maailmaa viime vuoden lopulla hämmästyttäneellä ChatGPT-kielimallilla on jo monta serkkua ja seuraajaa. Ne kaikki kykenevät käymään luonnollisen oloista, tekstimuotoista keskustelua ihmisen kanssa. Tekoäly generoi selväkielellä annettujen ohjeiden mukaisesti myös kuvia ja videoita. Tulokset ovat yhtä hämmästyttäviä kuin ChatGPT:n tuottamat tekstit.

Historia tuntee monta profeettaa, jotka ovat onnistuneet näkemään tarkasti tulevaisuuteen.

Yksi heistä on tieteis- ja kyberpunk-kirjailija Neal Stephenson, joka kirjoitti hämmästyttävän tarkan kuvauksen nykypäivän todellisuudesta jo ennen internetin yleistymistä. Dystooppisessa romaanissa Snow Crash (1992) hän muun muassa loi käsitteen ”metaversumi” ja kuvasi, kuinka päähenkilö eli arkielämäänsä pizzakuskina mutta nousi toimintasankariksi siirtyessään avatarina virtuaaliseen pelimaailmaan.

Stephenson kuvaa myös verkosta pursuavaa informaatiotulvaa – ylilatausta, jonka hallitsemiseksi jokainen ihminen tarvitsee henkilökohtaisen suodattimen. Kirjan nimi Snow Crash puolestaan viittaa virukseen, joka tunkeutuu metaversumista todelliseen elämään ja vie ihmisiltä identiteetin ja vapaan tahdon.

Eikö niin ole juuri käynyt? Älylaitteet ovat kasvaneet meihin kiinni. Sosiaalinen media tuottaa yleisölle jatkuvasti yhä koukuttavampaa sisältöä, josta on yhä vaikeampaa päästä irti. Se on kuin huumetta, joka muovaa ihmisen mieltä ja muuttaa käyttäytymistä. Lyhytjännitteinen, hermostunut ja vihainen ihminen ei enää jaksa syventyä eikä keskittyä mihinkään, kun uusi annos on seuraavan klikkauksen takana.

Startup-yhtiö OpenAI lanseerasi ChatGPT-kielimallin viime vuoden lopussa.

Lue lisää: ChatGPT sai merkittävän päivityksen – osaa hyvin nyt nämä 8 asiaa

ChatGPT ja muut sisältöä tuottavat tekoälysovellukset vievät Stephensonin näkemää kehitystä eteenpäin hyvin vaaralliseen suuntaan.

Verkko on kohta täynnä tekoälyn tuottamaa aineistoa, jonka aitoudesta ei enää voi olla varma. Valeuutiset, väärennetyt kuvat, deep fake -videot, meemit ja houkutteleva spämmi täyttävät maailman.

Ihminen voi jo luoda suhteen ystävänä esiintyvään bottiin. Pian botti voi alkaa muovata ihmiskaverinsa mielipiteitä ja arvomaailmaa kehittäjänsä haluamaan suuntaan.

Poliittinen manipulointi on tekijöilleen yhä helpompaa, ja se leviää räjähdysmäisesti. Varoittavat äänet puhuvat jo siitä, että edellä kuvattuja keinoja käytetään laajasti Yhdysvaltain vaaleissa ensi vuonna.

” Ihminen voi jo luoda suhteen ystävänä esiintyvään bottiin.

Samaan aikaan tekoäly alkaa elää omaa elämäänsä ja kehittää itse itseään. Se ei ehkä tuhoa ihmiskuntaa fyysisesti kuten pahimmat skenaariot kuvaavat, mutta henkinen tuho alkaa jo olla todellinen vaara.

Luotettava tiedonvälitys nousee taas uuteen arvoon. Koska Stephensonin kuvaamaa jokamiehen todellisuusfiltteriä ei ole vielä keksitty, on median tehtävänä kyetä erottamaan valeuutiset ja tekoälyn tuottamat feikit ja tuottaa sisältöä, joka perustuu tosiasioihin. Tässä hullussa maailmassa media voi palata entiseen portinvartijan tehtäväänsä, jos se pystyy itse säilyttämään uskottavuutensa. Se on iso ja tärkeä tehtävä, joka on pidettävä kirkkaana mielessä kaikissa toimituksissa.