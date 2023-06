Mikko Hyppösen mieli­pide teko­älystä on jäätävää kuultavaa: ”Meillä on yksi ainoa mahdollisuus”

Maailmalla varoitellaan tekoälyn vaaroista. Mikko Hyppönen ei yhdy tuomiopäivän kuoroon.

Tekoälyä on helppo käyttää väärin esimerkiksi valeuutisten kuvittamiseen. Kuvaväärennös räjähdyksestä Pentagonin lähellä lähti taannoin leviämään Twitterissä ja heilautti pörssikursseja.

Tietotekniikkajulkkis ja tietoturvayhtiö WithSecuren tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen on tuonut julki mielipiteensä viime kuukausien kuumimmasta teknologisesta kysymyksestä, keskustelevasta ja luovasta tekoälystä ja etenkin kehitystä johtavasta OpenAI-yhtiöstä.

Hyppönen puhui viime viikolla WithSecuren tietoturvatapahtuma Spheressä.

OpenAI on netti-ilmiöksi muodostuneen ChatGPT-tekoälyn takana. Se toimii omana keskustelevana tekoälynään netissä, mutta sen lisäksi se on otettu osaksi muun muassa Microsoftin Bing-tekoälyhakua ja Snapchatia.

Moni asiantuntija on varoittanut tekoälyn nopean kehityksen vaarasta sanoen sen vaarantavan jopa koko ihmiskunnan tulevaisuuden.

Hyppösen mielipide on melkein päinvastainen kuin teknologiasta varoittavien äänien. Hän ei kannata puolen vuoden taukoa tekoälyn kehitykseen, jolloin tekoälyn kehitys pysäytettäisiin ja aika käytettäisiin eettisten sääntöjen sorvaamiseen.

– Se on sama kuin olisi pyydetty internetin kehityksen pysäyttämistä vuonna 1993. Se antaisi vain pahiksille aikaa kuroa etumatkaa kiinni, Hyppönen sanoo.

Epäilijöiden suurimpiin pelkoihin kuuluu se, että OpenAI kehittää yleistä tekoälyä tiukasti rajatun tehtäväkohtaisen tekoälyn sijaan. Se tarkoittaisi tekoälyn ajattelun muuttuvan kaikkia elämänalueita koskevaksi.

– Ei se ole pelko. Se on nimenomaan OpenAI:n tarkoitus, kehittää yli-inhimillinen tekoäly [superhuman artificial intelligence]. Mutta he haluavat tehdä sen oikein, Hyppönen sanoo.

Vastoin yleistä käsitystä OpenAI:n tekoälyn ohjelmakoodi ei ole avointa. Hyppösen mukaan yritys itsekin on ymmärtänyt sen vaarat ja pitää kehityksen kokonaan itsellään.

Sen sijaan yritys on kertonut luopuvansa omasta hankkeestaan ja alkavansa tukea kilpailijaansa, jos tällainen menee kehityksessä OpenAI:sta ohi.

– Jos jonkun on kisa voitettava, niin mielellään OpenAI:n. Meillä on yksi ainoa mahdollisuus, ja meidän on onnistuttava siinä, Hyppönen sanoi.

OpenAI tekee myös selväksi, että investoinnit siihen ovat riskisijoituksia, Hyppönen huomauttaa. Sijoittaja ei todennäköisesti saa rahojaan koskaan takaisin.

Hyppönen sanoo pitävänsä OpenAI:n toimintamallia eettisesti kestävänä.

Deepfake-videoväärennöksiä on jo nähty, mutta Hyppönen esitteli miten tekoälyllä pystytään muuttamaan yhden ihmisen puhe toisen ihmisen puheeksi lennossa. Tekoäly piirtää täysin aidonnäköisen kuvan imitoitavasta ihmisestä ja muuntaa puhujan äänen jäljiteltävän ihmisen ääneksi. Tämä ei vaadi muuta kuin pienen määrän ääni- ja videonäytteitä kohteesta. Koekaniinina on F-Securen uhkatiedustelupäällikkö Laura Kankaala.

Suuri osa ihmisistä ei ole vielä ymmärtänyt tekoälyn potentiaalia. Sen oppimiskyky ei ole ihmisten rajoissa.

– GPT [ChatGPT:n käyttämä kielimalli] oppi kaikki kielet, luki kaikki kirjat, Wikipedian ja kaiken internetissä olevan tekstin ja GitHubin ohjelmakoodin. Ja sen kehitys on vasta alkuvaiheessa, Hyppönen sanoo.

Hyppönen muistuttaa väärinkäsityksestä, joka monilla ihmisillä on: tekoälyn kehitys ei pysähdy ihmisen tasolle. Se menee ihmisistä ohi ja kehityksen vauhti vain kiihtyy.

– Kun se oppii tekemään itsestään paremman version ja seuraava tekee taas itsestään paremman ja niin edelleen, kehitys räjähtää.

– Kun planeetta on kuollut, niin tekoäly jää, Hyppönen sanoi.

Luovan tekoälyn lupaukset ovat Hyppösen mielestä kiistattomia. Se voisi muun muassa löytää parannuskeinon syöpään, ratkaista ilmastokriisin, lopettaa nälän ja köyhyyden sekä viedä ihmiset vieraille planeetoille.

Jo nyt ChatGPT:n luovuudesta on nähty hämmästyttäviä esimerkkejä. Se ei ole toistaiseksi onnistunut ratkaisemaan testeissä internetin captcha-robotintunnistustestejä. Se kuitenkin ratkaisi ongelman tekeytymällä ihmiseksi ja pyytämällä ihmistä tekemään testit puolestaan muka näkövammaan vedoten.

– Kenellä on tämä teknologia, se voittaa kaiken. Siksi sen on tultava oikealta taholta.

Hyppönen muistutti, että meidän sukupolvemme tullaan muistamaan ensimmäisenä, joka otti tekoälyn käyttöönsä. Se on suurempi muutos kuin internet.

Se myös muuttaa elämäämme tavoilla, joista osan huomaa ja osaa ei. Ensi vuonna hissimusiikit voivat olla sen säveltämiä, millä päästään mahdollisesti luistamaan tekijänoikeuskorvauksista.

– Vielä meidän elinaikanamme olemme todennäköisesti tilanteessa, jossa voimme valita Netflixistä tai mistä suoratoistopalvelusta haluammekaan, haluamamme elokuvan ja valita, keitä siinä näyttelee. Fast & Furious 24:n pääosissa voi olla vaikka Marilyn Monroe ja minä itse. Tekoäly toteuttaa tämän reaaliaikaisesti, Hyppönen sanoo.

Hyppönen on aikaisemmin paljastanut, että tekoälyyn liittyy myös hänen työnantajansa, F-Securen yksi suurimmista virheistä kautta aikojen. Nykyinen WithSecure on yhtiö, joka vastasi aiemman F-Securen yritystietoturvaa.

F-Secure kehitti tekoälyä jo vuosia sitten osaksi virusten ja muiden tietoturvauhkien tunnistamisprosessia.

– Itsehän me kutsuimme sitä laboratorioautomaatioksi, suomalaisia kun olimme. Sen jälkeen tulivat markkinoille kilpailijat, jotka sanoivat tekevänsä tekoälyä, vaikka tekivät paskaa. Mutta markkinat tykkäsivät, Hyppönen sanoi vuonna 2018.

