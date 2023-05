Sadat asiantuntijat varoittavat: tekoäly voi johtaa ihmiskunnan tuhoon

Yli 400 arvostettua tekoälyasiantuntijaa varoittaa tekoälyn muodostamasta vaarasta ihmiskunnalle.

Tekoälyä näkyy ympärillä yhä enemmän. Esimerkiksi hittisovellus Snapchat julkaisi oman tekoälyyn pohjautuvan virtuaalisen keskustelutoveri My AI:n vastikään.

Sadat maailman arvostetuimmat tekoälyasiantuntijat varoittavat, että tekoäly voi vielä johtaa ihmiskunnan tuhoon. Asiasta uutisoi The Times -sanomalehti.

Yli 400 asiantuntijan allekirjoittamassa yhteisessä lausunnossa todetaan, että tekoälyn uhkan lieventämisen pitäisi olla ”maailmanlaajuinen prioriteetti”. Tutkijoiden mukaan tekoäly muodostaa ihmiskunnan olemassaololle yhtä vakavan uhan kuin pandemiat ja ydinsodat.

Osa tutkijoista esimerkiksi pelkää, että ihmiskunta voi menettää pikku hiljaa hallinnan tekoälystä.

The Times kertoo, että tutkijoiden yhteinen kirje oli Yhdysvaltain tekoäly­turvallisuus­keskuksen järjestämä. Sen allekirjoittamisessa oli mukana johtavien tekoäly-yritysten toimitusjohtajia. Joukkoon kuuluu esimerkiksi ChatGPT-tekoälybotin kehittäneen yhtiön toimitusjohtaja Sam Altman.

IS on uutisoinut aiemmin tekoäly-yhtiö OpenAI:n kehittämästä ChatGPT- tekoälybotista. ChatGPT- tekoälybotti on kuin tekoälypohjainen ”kielimalli”, joka voi tuottaa tekstiä eri aiheista.

Tekoälyturvallisuuskeskuksen johtaja Dan Hendrycks totesi The Timesin mukaan, että tutkijat ovat yhtä mieltä tekoälyn muodostamasta uhasta, vaikka näkemykset uhan vakavuudesta eroavatkin. Kaikkien mukaan on kuitenkin olemassa suorastaan katastrofaalisten tuloksen mahdollisuus, mikäli tekoälyä käsitellään huonosti.

Tutkijat ovat Hendrycksin mukaan tiedostaneet tekoälyn uhat jo aiemmin, mutta pelänneet puhua aiheesta.

Hendrycks itse kertoo pelkäävänsä, että ihmiset menettävät vähitellen tekniikan hallinnan, kunnes arvomme eivät ole enää linjassa tekoälyn arvojen kanssa.

– Automatisoimme nopeasti yhä enemmän ja enemmän, ja annamme järjestelmille yhä enemmän ja enemmän päätösvaltaa. Jos yritykset eivät tee niin, ne jäävät kilpailun ulkopuolelle, Hendrycks sanoi.

Hendrycksin mukaan osa teknologiayrityksistä haluaakin alalle sääntelyä, jotta yritysten ei tarvitsisi edetä liian nopeasti tekniikan kehittämisen kanssa.