Mikä on nettisi todellinen nopeus? Uusi koti­mainen tapa testata ilmestyi

Traficomin Bittimittari ei ole vielä virallisesti auki, mutta sitä voi käyttää.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tarjoaa suomalaisille uutta tapaa testata internet-liittymän nopeus. Bittimittari.fi-sivulla voi testauttaa sekä liittymän saapuvan että lähtevän nopeuden.

Bittimittari.fi on nettiselaimessa sekä Android- ja iPhone-puhelimissa toimiva nettiyhteyden nopeuden ja laadun mittaamiseen tarkoitettu riippumaton palvelu. Tavoitteena on tarjota jokaiselle netinkäyttäjälle informatiivinen ja helppokäyttöinen nettiyhteyden nopeuden ja laadun mittaustyökalu. Muitakin vaihtoehtoja on, kuten usein käytetty Ooklan Speedtest.

Lue lisää: Speedtestin luvut: Yksi operaattori on mobiili­datan nopeudessa yli muiden

Toissijaisena tavoitteena Traficom kerää tietoa nettiyhteyksien laadusta viraston lakisääteisiä tehtäviä varten. Palvelu ei edellytä rekisteröitymistä, mutta käsiteltävät tiedot voivat olla EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä henkilötietoja, kuten luonnollisen henkilön päätelaitteen ip-osoite (verkko-osoite), ssid-tunniste (yksilöllinen laitetunnus) ja suostumuksen perusteella käsiteltävä päätelaitteen käyttäjän sijaintitieto.

Alle minuutin mittainen testi esittää ensin yksinkertaisen näkymän netin nopeudesta laitteeseen ja verkkoon päin sekä liittymän viiveestä eli vasteajasta (ping). Sillä on paljon merkitystä etenkin pelattaessa moninpelejä verkossa. Tietoja on mahdollista tarkastella myös yksityiskohtaisemmin.

Traficomille ei synny mittaustietoa, jota virasto voisi yhdistää yksittäiseen käyttäjään.

Wifi-yhteys vaikuttaa toimivan tarpeeksi hyvin. Tosin allekirjoittanut ei muistanut sulkea muita yhteyttä kuluttavia verkkosivuja ensin. Kuvakaappaus.

Teknisten mittaustulosten lisäksi Bittimittari tarjoaa tietoa siitä, miten mitattu yhteys soveltuu juuri sinun käyttötarkoituksiisi. Palvelu tarjoaa myös kiinteiden yhteyksien osalta mahdollisuuden tehdä pidempikestoinen laatututkimus.

Vaikka verkkosivulla sanotaan palvelun olevan vasta rakenteilla, sitä voi jo käyttää. Epäselvää on, onko palvelun kapasiteetti jo tässä vaiheessa riittävä, mikäli lukuisat käyttäjät menevät nyt sinne testaamaan yhteyttään yhtä aikaa. Teoriassa palvelu ei välttämättä ole vielä loppuun asti hiottu.

Muista sulkea muut nettiyhteyttä rasittavat verkkosivut, sovellukset tai pelit ennen testiä. Huomaa, että jos koneesi on langattomassa kotiverkossa tämä saattaa hidastaa nopeuksia.

Bittimittari.fi on eri asia kuin netin nopeutta myöskin mittaava Bittimittari.com. Jälkimmäisellä ei ole tekemistä Traficomin palvelun kanssa.