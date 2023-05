Meta hakkaa päätään seinään 13 miljardilla, kukaan ei ymmärrä – mutta Mikko Hyppösellä on teoria

Metan kärkihanke on ollut immuuni säästöille ja leikkauksille.

Facebookin omistava Meta on satsannut merkittävästi metaversumina tunnettuun virtuaalitodellisuuteensa. Yhtiön kärkihankkeisiin kuuluvan projektin tarkoitus on rakentaa virtuaalinen maailma, mihin on käytetty paljon rahaa.

Metaversumi on virtuaalilaseilla käytettävä kolmiulotteinen keinotodellisuus, jossa jokainen käyttäjä luo itselleen avatarin eli hahmon ja pystyy liikkumaan muiden käyttäjien seurassa ja viestimään näiden kanssa.

Lue lisää: Tällainen on Facebookin hurja hanke – ”Suomelle meta­versumi on tajuton mahdollisuus”

Useita vuosia sitten aloitettua ja vuonna 2021 metaversumiksi nimettyä hanketta on ihmetelty. Se on ollut immuuni jopa Metan taannoisille leikkauksille, joissa yhtiö irtisanoi väkeä ja leikkasi menojaan. Metaversumin kehitykseen ei kuitenkaan koskettu. Se jatkaa yhtiön painopistehankkeena.

Lue lisää: Meta antaa potkut yli 11 000:lle – ”Sähkö­posti­osoitteet toimivat loppu­päivän, jotta he voivat jättää jäähyväiset”

Metaversumia kokeilleet ulkopuoliset ovat antaneet hankkeesta kädenlämpöisiä arvioita. Harva pitää sitä ainakaan toistaiseksi vallankumouksellisena teknologiana.

Monet ovat ihmetelleet Metan toimitusjohtajan Mark Zuckerbergin halua pitää hankkeesta kiinni. Jotkut ovat luonnehtineet sitä jopa pakkomielteeksi.

Tietoturvayhtiö WithSecuren tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen arvelee tietävänsä, miksi Zuckerberg ajaa yhä metaversumia kuin käärmettä pyssyyn.

– Viimeisimpien näkemieni lukujen mukaan Meta on laittanut metaversumiin 13,7 miljardia dollaria [12,8 miljardia euroa]. Kun tätä vertaa ensimmäisen iPhonen 3 miljardin dollarin [2,8 miljardin euron] kehityskuluihin, summa on aivan järjetön, Hyppönen sanoi puhuessaan lehdistölle Sphere-tietoturvatapahtumassa.

– Kukaan ei tiedä miksi, mutta minulla on teoria, Hyppönen jatkoi.

Mikko Hyppönen esittelee vanhaa levykettä, jolla on Form-virus.

Syy kytkeytyy metaversumin edellyttämään laitteeseen, Metan isolla rahalla ostaman Oculus-yhtiön virtuaalilaseihin. Metaversumia on tarkoitus käyttää nimenomaan näiden lasien kanssa.

Hyppösen mukaan vastaus voi piillä käyttäjien verkkokalvoissa, joita on mahdollista lukea virtuaalilaseilla.

– Verkkokalvot eivät valehtele. Niistä huomaa heti, kun näemme [virtuaalimaailmassa] jotain mitä rakastamme tai vihaamme, Hyppönen sanoo.

Hyppönen muistuttaa, että Facebookin bisnes on luoda meistä profiileja ja myydä niitä mainostajille. Tällä tavalla käyttäjistä olisi mahdollista saada varmasti paikkaansa pitävää biometristä tietoa.

– Voiko tällä tehdä rahaa? Ehdottomasti, Hyppönen sanoi.