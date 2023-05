Laturien käyttö altistaa sähköiskulle ja toisessa tapauksessa myös tulipalolle.

Mobian laturia on myyty muun muassa Tokmannilla. Viivakoodi on 6430076521033.

Suomesta on paljastunut kaksi vaarallista usb-laturia, joiden käyttö on lopetettava välittömästi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan laturit ovat Mobia KOTIUSB18W ja DCO XO-L77(EU).

Kummassakin tapauksessa vaarana on sähköisku, koska eristys verkkojännitteestä on puutteellinen. DCO:n kohdalla uhkana on myös tulipalo, koska laturin kotelon palonkestoisuus ei ole vaatimusten mukainen. Viranomainen käskee lopettamaan heti laturien käytön.

Vastuuyritykset ovat Mobia ja Hobby Hall Suomi. Talouselämä-lehden mukaan Mobian laturia on myyty Tokmannilla. Kauppaketju kertoo lopettaneensa laturin myymisen 17. toukokuuta saatuaan Mobialta tiedon takaisinvedosta. Laturia on löytynyt myös Puuilon valikoimasta.

Hobby Hallin myymän laturin viivakoodi on 4752128052992.

Palautusmenettely on Tukesin keinovalikoiman ankarin vaihtoehto ja koskee myös tuotteen jo ostaneita kuluttajia. Tukes ei jätä epäselväksi, mitä kuluttajan pitää tehdä.

Poista tuote käytöstä välittömästi ja palauta ohjeen mukaisesti! Yritys antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta.

Äskettäin Tukes antoi vastaavan määräyksen ladattavasta AudioDesign Pro M2 10W/L -kaiuttimesta. Syynä ovat kaiuttimen merkittävät sähköturvallisuuspuutteet ja sähköiskuvaara.