Yksilöityjen mieltymysten profiloinnin sijaan netinkäyttäjät sijoitetaan jatkossa ryhmiin näiden katselemien sisältöjen perusteella.

Chrome on maailman suosituin nettiselain.

Google on kertonut tarkan aikataulun sille, miten se aikoo muuttaa käyttäjien seuraamista netissä mainostarkoituksissa. Yhtiö on jo aiemmin sanonut luopuvansa selainevästeiden käytöstä vuoden 2024 loppupuolella. Nyt välivaiheista tiedetään enemmän.

Selainevästeet ovat pieniä käyttäjälle näkymättömiä tiedostoja, joita verkkosivut syöttävät selainohjelmistoille. Niiden avulla käyttäjä voidaan yksilöidä ja tunnistaa netissä.

Google ilmoitti alkuvuodesta 2021 korvaavansa evästeet eli keksit privacy sandboxilla eli yksityisyyshiekkalaatikolla, jonka oli määrä tulla käyttöön alun perin vuoteen 2022 mennessä. Hanke kuitenkin lykkääntyi kilpailullisten ja yksityisyyteen liittyvien huolien vuoksi.

Nyt käyttöön tulevassa privacy sandbox -teknologiassa netinkäyttäjät jaetaan katselemiensa nettisisältöjen perusteella ”kohortteihin” eli ryhmiin, joiden jäseniä ei pysty yksilöimään. Jatkossa mainosten kohdistaminen perustuu ryhmäjäsenyyksiin, joissa yksittäisiä käyttäjiä ei identifioida eikä heistä rakenneta personoituja profiileja.

Ensimmäiset privacy sandboxia tukevat ominaisuudet tulevat selaimeen tämän vuoden heinäkuun päivityksen myötä, mutta ne on tarkoitettu kehittäjien käyttöön. Vuoden 2024 alussa Google aloittaa testit, jolloin yksi prosentti Chromen käyttäjistä siirtyy kohortteihin, eikä heidän laitteilleen enää syötetä evästeitä.

Googlen julkaistua aloitteensa vuonna 2021 Britannian kilpailuviranomainen Competition and Markets Authority (CMA) ilmoitti olevansa huolissaan sen kilpailua kukistavasta luonteesta. Huoli liittyi siihen, että Googlen kanssa verkkomainonnasta kilpailevat tahot menettäisivät tehokkaimmat mainosten kohdentamisen työkalunsa. Chrome on verkkoselainten ylivoimainen ykkönen, ja Googlen valta-asema on varsin hallitseva.

Google korostaa, että nyt käyttöön tuleva yksityisyysmalli on sorvattu CMA:n huomioiden mukaiseksi.

Ihmisten seuraamiseen ja yksilöimiseen netissä on silti jatkossakin myös muita menetelmiä. Yksi niistä ovat niin sanotut vakoilu- eli markkinointipikselit, joita voidaan upottaa niin verkkosivuille kuin sähköposteihin.

Privacy sandboxin tulosta muihin selaimiin on toistaiseksi kovin vähän tietoa. Googlen vahva asema tehnee siitä silti nopeasti uuden nettistandardin.