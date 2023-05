Onko sinulla Gmail-tili, jota et ole käyttänyt vähän aikaan? Se on vaarassa – toimi näin

Jos sinulla on toimeton Google-tili, sen säilyminen pitää itse varmistaa, mikäli tilillä on jotain säilyttämisen arvoista.

Yhdysvaltalainen nettijätti Google alkaa hävittää Google-tilejä, jotka ovat olleet käyttämättöminä vähintään kaksi vuotta. Yhtiön ilmoituksen mukaan tavoitteena on parantaa tietoturvaa, koska hylätyt tilit ovat usein huonosti suojattuja ja voivat olla jo väärissä käsissä.

Jos tili todetaan hylätyksi, Google voi tuhota sen sisältöineen mukaan lukien Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Kalenteri), YouTube ja Google Kuvat.

Käytäntö koskee tavallisten ihmisten henkilökohtaisia tilejä. Koulujen ja yritysten Google-tileihin ei kosketa.

Ensimmäiset tilit poistetaan aikaisintaan joulukuussa tänä vuonna. Silloin on määrä hävittää tilejä, joita ei ole käytetty luomisensa jälkeen.

Google varoittaa käyttäjiä asiasta useaan kertaan paitsi käyttäjän Gmailiin, myös näiden asettamiin varaosoitteisiin, mikäli sellainen on saatavilla.

Yhtiö selittää hieman epäselvästi, kuinka tili tulkitaan aktiiviseksi. Yhtäältä Google sanoo, että pelkkä tilille kirjautuminen riittää, mutta toisaalta se listaa aktiivisuudesta kieliviksi asioiksi muun muassa YouTube-videon katsomisen, sovelluksen lataamisen Google Play -kaupasta, Googlen hakukoneen käyttämisen tai sähköpostin lukemisen. Gmailia on mahdollista lukea ulkopuolisella sähköpostiohjelmalla.

Hakukoneen osalta kannattaa muistaa, että sitä voi käyttää myös kirjautumatta Googleen. Silloin sen käyttöä ei lasketa aktiivisuuden merkiksi. Mikäli käyttäjällä on maksullinen tilaus Googlen kautta esimerkiksi Google Oneen, sanomalehteen tai sovellukseen, se lasketaan tilin käyttämiseksi, eikä tiliä poisteta.

Kuvapalvelu Google Kuvien suhteen pitää olla tarkkana. Google vaatii, että käyttäjä kirjautuu nimenomaan Google Kuviin vähintään kahden vuoden välein, jotta valokuvia ja muuta sisältöä ei tuhota.

Käyttämättömät tiedot ovat olleet liipaisimella jo aiemmin. Vuonna 2020 Google sanoi hävittävänsä toimettomien tilien tietoja, mutta ei itse tilejä.

– Jos et käytä Gmailia, Google Drivea (Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms ja Jamboard mukaan luettuina) tai Google Kuvia kahteen vuoteen, käyttämättä jääneissä tuotteissa oleva sisältösi voidaan poistaa (kohtuullisen ennakkoilmoitusajan jälkeen), Google totesi tuolloin.

Yhtiö perusteli muutosta kasvavalla kysynnällä ja tarpeellaan tarjota hyvä tallennuspalvelu. Tämä nähtiin uutena keinona saada ilmaisista eduista nauttineet käyttäjät maksamaan Googlen palveluista.

On luultavaa, että toimettomien tilien joukossa on esimerkiksi useita sellaisia tilejä, jotka unohtuivat Android-käyttäjän siirryttyä iPhonen käyttäjäksi ja Applen ekosysteemiin. Tällöin on mahdollista, että Google-tilille on jäänyt paljonkin arvokasta sisältöä kuten valokuvia. Jos niistä ei ole varmuuskopioita muualla, kuvat on otettava talteen, jos ne haluaa säilyttää.

Tietonsa voi ladata ja siirtää muihin palveluihin Googlen Takeout-toiminnolla.

Twitterin omistaja Elon Musk ilmoitti äskettäin, että palvelu alkaa poistaa ja arkistoida usean vuoden ajan hylättyinä olleita käyttäjätilejä. Muskin mukaan tilien käyttäjänimet on tarpeen saada uusiokäyttöön.