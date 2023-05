Oletko saanut outoja kaveri­kutsuja? Syy on tässä, ja se on Facebookille poikkeuksellisen nolo

Käyttäjät lähettivät tietämättään kaverikutsuja vieraille.

Metan omistamassa Facebookissa on ollut bugi eli ohjelmointivirhe, joka on lähettänyt automaattisesti kaveripyyntöjä vieraille, joiden profiilia käyttäjä on käynyt katsomassa.

Myös Ilta-Sanomat on saanut ilmoituksia asiasta. Ihmiset ovat tunteneet vahvaa turhautumista ja kiusaantuneisuutta tilanteissa, joissa he ovat käyneet katsomassa mielestään ikäviä kommentteja jättäneiden käyttäjien profiilia, ja näille on lähtenyt kaveripyyntö.

Facebook pyytää tapahtunutta anteeksi lausunnossaan The Daily Beastille:

– Korjasimme taannoiseen sovelluksen päivitykseen liittyneen bugin, joka aiheutti ei-toivottuja kaverikutsuja. Olemme nyt estäneet tämän, ja pahoittelemme sen aiheuttamaa harmia, tuntemattomana pysytellyt Facebookin edustaja sanoi.

Tiedetään myös tilanteita, joissa ihmisiltä on lähtenyt kaveripyyntö käyttäjälle, jota nämä ovat olleet estämässä.

Viime viikon lopulla ensimmäisen kerran havaittu ilmiö sai lempinimen ”stalkkauksen loppu” (the end of stalking). Ilmiötä on pidetty nolona ja yksityisyyttä rajusti loukkaavana.

Oletusarvoisesti Facebook ei näytä, kuka käy katsomassa profiilitietojasi. Vain tarinoihisi liitettyjen kuvien ja videoiden katselijat näkyvät.

Tiettävästi vika koski vain Facebookin sovellusta. Selainversiota käytettäessä sitä ei tiedetä tapahtuneen.

Moni yksityisyyttään varjeleva ihminen käyttää Facebookia puhelimellaan sovelluksen sijaan selaimella. Sillä tavoin paitsi välttää sovelluksessa olevat ohjelmointivirheet, myös antaa itsestään paljon vähemmän tietoja Facebookille. Facebookin puhelinsovellus kerää käyttäjistään tietoja monilla tavoin, jotka eivät ole verkkoselaimella mahdollista.

Jos Facebookille ”pyhittää” oman yksityisyyttä varjelevan selaimen, kuten Braven tai Vivaldin, Facebook ei saa myöskään tietoja käyttäjän selaushistoriasta. Silloin Facebook ei voi myöskään seurata puhelimen muiden sovellusten käyttöä.

Tämä edellyttää sitä, että Facebookille varatulla selaimella ei tehdä tavallista verkkoselailua. Lisäksi kannattaa varmistua, ettei ole ensisijaisesti käyttämällään selaimella tietämättään sisäänkirjautuneena Facebookiin. Tämän voi tehdä menemällä verkko-osoitteeseen m.facebook.com. Jos näkyviin tulee sisäänkirjautumisruutu, selain ei ole kirjautuneena Facebookiin.

Jos näkyviin tulee oma Facebook-syöte, selain on sisäänkirjautunut. Ulos voi kirjautua valitsemalla oikea yläkulman kolmen viivan valikon, selaamalla valikkoa alaspäin ja valitsemalla ”kirjaudu ulos”.