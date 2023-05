Googlen nettihakuun tulee jättimäinen muutos

Google yllätti I/O-tapahtumassaan. Bard-tekoäly ei tule hakukoneeseen, mutta tekoäly kylläkin.

Alphabet-yhtiön Google julkaisi keskiviikkona liudan hakuun, tekoälyyn ja tuotteisiinsa liittyviä uutisia. Haun ja tekoälyn saralla kuului kummia. Yhtiön luonnollista kieltä tuottava keskusteleva Bard-tekoäly ei tule osaksi Googlen hakukonetta, mutta hakukone saa silti vastaavia ominaisuuksia.

Uutistoimisto Reuters väänsi uudistuksista rautalankaa. Googlen mielestä perinteinen nettihaku, jossa käyttäjä syöttää kyselynsä hakukenttään ja saa tuloksena listan linkkejä, on edelleen tarpeellinen etsittäessä tietoa vaikkapa jonkin tuotteen ostamisesta.

Persoonallinen Bard on sen sijaan tarkoitettu luovaan sisällöntuotannon käyttöön esimerkiksi ohjelmakoodin kirjoittamiseksi tai kuvatekstin laatimiseksi.

Tästä huolimatta tekoäly tulee osaksi myös Googlen hakukonetta. Jos Google tunnistaa, että tekoälyä voi hyödyntää hakuun vastaamiseksi, tekoälyn tuottamat vastaukset esitetään tuloslistan kärjessä ennen perinteisiä linkkejä.

Tekoälyn vastaus esitetään ensin, jos sellainen koetaan hakuun sopivaksi. Vastauksen yllä huomautetaan, että teknologia on kokeellinen.

Lisäksi hakukoneeseen tulee keskustelutila, joka muistuttaa Bardia ja muistaa hakijan aiemmat kyselyt. Ero on siinä, että hakukoneessa tekoäly ei koskaan käytä sanaa ”minä”. Keskustelevan tilan ei siis ole tarkoitus olla keinotekoinen persoona.

Kilpaileva Microsoft ei tehnyt vastaavaa erottelua liittäessään keskustelevan tekoälynsä osaksi Bing-hakukonettaan äskettäin. Tosin myös siinä perinteiset sanapohjaiset haut ovat yhä mahdollisia omalla välilehdellään.

Uudistukset hakuun tulevat saataville ensin Yhdysvalloissa lähiviikkojen kuluessa. Muun maailman osalta aikataulu on epäselvä. Bard sen sijaan on nyt saatavilla ilman odotusta 180 maassa ja se on saamassa myöhemmin tuen 40 kielelle – suomi mukaan lukien.

Google aikoo lyöttää Bardin yhteen muiden tuotteidensa kanssa. Esimerkiksi Docs, Drive, Gmail ja Maps saavat kukin apua persoonallisesta tekoälystä, jota voi tehostaa muualta ladatuilla laajennuksilla. Googlen mukaan Bardiin lisätään pian Adoben Firefly-teknologia, jonka avulla voi luoda keinotekoisia kuvia.

Bard pidetään erillään nettihausta. Tekoäly tulee silti myös hakuun. Kuvassa Googlen Sissie Hsiao, joka vastaa Google Assistant -avustajasta.

Uudistukset kuulostavat hyvin samanlaiselta kuin Microsoftin ohjelmiin kytkeytyvä Autopilot ja Bingiin upotettu Image Creator.

Tekoälyn kyky tuottaa luotettavaa tietoa on kyseenalaistettu eri otteisiin ei vain Googlen, vaan myös esimerkiksi Microsoftin osalta. Kyseessä on edelleen varhaisen asteen teknologia, johon ei pidä sokeasti luottaa.

Se, että Google edelleen suosii perinteistä hakua monessa yhteydessä, on merkille pantavaa. Rivien välistä voisi olla luettavissa, ettei Google edelleenkään luota tekoälynsä tarkkuuteen niin paljon, että sille voitaisiin antaa näkyvämpi rooli haussa.

Google sanoo, että teknologialla on tunnetut rajansa, eikä se vieläkään vastaa aina oikein. Yhtiö sanoo etenevänsä ”vastuullisesti” tuodessaan tekoälyn osaksi hakua.

Toisaalta kyse voi olla siitä, että Google ei halua pelotella pois mainostajia miettiessään, kuinka hakuihin sidotut mainokset pystytään esittämään parhaiten tekoälyn vastausten yhteydessä. Hakuun liittyvät mainokset ovat Googlen avainbisnes.

Ehkä suuri(n) syy on kuitenkin se, että Googlen hakukone on internetin käytetyimpiä palveluita, ja mikä tahansa suuri kertamuutos voisi karkottaa merkittävän osan perinteisiin hakuihin tottuneita käyttäjiä.

Googlen uutisia varjostavat rajut paljastukset yhtiön sisältä. Niiden mukaan Google kiirehti julkistamaan Bardin aiemmin tänä vuonna vastatakseen Microsoftin haasteeseen, vaikka työntekijät varoittivat tekemästä niin.

Yksi työntekijä luonnehti varhaista Bardia patologiseksi valehtelijaksi, toinen kuvaili tekoälyhakua kiusaannuttavaksi. Erään palkollisen mukaan Bard antoi lentokoneen laskeutumiseen ohjeita, jotka johtaisivat onnettomuuteen.

Toisen mukaan Bard antoi laitesukelluksesta vastauksia, jotka todennäköisesti aiheuttaisivat vakavan vamman tai kuoleman. Google julkisti Bardin huolista huolimatta.

Yhtiön sitoutuminen tekoälyn eettiseen kehittämiseen on myös kyseenalaistettu. Googlen etiikkaan ja turvallisuuteen keskittynyt tiimi kokee olevansa voimaton ja demoralisoitunut. Heille on tiettävästi sanottu, etteivät he saa muodostua esteeksi tai yrittää lopettaa kehitteillä olevia generatiivisia tekoälytyökaluja.