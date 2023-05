”Puhdistus” – Elon Musk pelästytti Twitterin käyttäjät

Twitterin omistaja sanoi, että käyttämättömiä tilejä aletaan poistaa. Seurauksena oli vastalauseiden aalto.

Siivouksen aikataulu on epäselvä. Onko arkistointi jo alkanut vai ei?

Twitterin omistaja Elon Musk ilmoitti maanantaina, että käyttämättömiä käyttäjätilejä aletaan poistaa. Hän käytti sanaa ”purge” (puhdistus tai tyhjennys) twiitissään.

– Poistamme tilejä, joilla ei ole ollut mitään toimintaa useaan vuoteen, joten näette luultavasti seuraajamääränne putoavan, Musk kirjoitti.

Useat ihmiset pelästyivät, että tämä tarkoittaa kuolleiden omaisten vanhojen tilien häviämistä viesteineen ja muistoineen.

– Osa heistä on ihmisiä, jotka eivät enää ole keskuudessamme. Onko sinusta reilua heille, että heidän historiansa hävitetään, kysyy yksi käyttäjä.

Vasta tunteja myöhemmin Musk selvensi, että käyttämättömät tilit arkistoidaan. Niitä ei siis ole määrä hävittää kokonaan. Sitä ennen hän oli kuitenkin jo aiheuttanut jonkinmoisen Twitter-myrskyn.

– Ehkä sinun olisi pitänyt jo heti alussa käyttää termiä ”arkistoidaan” ”puhdistamisen” sijaan, jotta asiasta ei olisi syntynyt meteliä, eräs käyttäjä kommentoi.

Muilla ihmisillä on kuitenkin huoli siitä, että aktiivisetkin tilit joutuvat kirveen alle. Twitterissä on lukuisia käyttäjiä, jotka eivät koskaan twiittaa, mutta lukevat silti muiden kirjoituksia. On epäselvää, lasketaanko tällaiset tilit käyttämättömiksi.

– Jotkut tykkäävät lukea twiittejä, mutta eivät reagoi niihin tai julkaise itse. Lopetetaanko heidän tilinsä? Se olisi mielestäni virhe ja tragedia, yksi huolestunut käyttäjä toteaa.

Twitter tulkitsee tilin käyttämättömäksi, jos sille ei ole kirjauduttu 30 päivään. On kuitenkin epäselvää, päteekö tämä tulkinta Muskin ilmoitukseen. Hän puhui tileistä, joilla ei ole ollut mitään toimintaa vuosiin.

Muskin mukaan on tärkeää vapauttaa hylättyjä käyttäjänimiä uusiokäyttöön. Teknologiavaikuttaja John Carmack varoittaa seurauksista. Hän näkee uhkana sen, että vapautuvat nimet kahmitaan harvoihin käsiin ja sitten niitä yritetään myydä nimiä oikeasti haluaville.

– Ihmiset, jotka istuvat satojen vapaasti hankittujen käyttäjänimien päällä, ovat aina olleet yksi internetin törkeimmistä puolista. Ehkä pitäisi vaatia Twitter Bluen ostamista ainakin kuukaudeksi, jos haluaa ottaa itselleen epäaktiivisen käyttäjänimen, Carmack ehdottaa.

Musk on Twitterin ostettuaan leikannut rajusti henkilöstöä, ja seurauksena palvelua ajavan infrastruktuurin on pelätty rapistuvan vähitellen enemmän ja enemmän. On vaikea päätellä voiko tilien arkistointi liittyä siihen ja voisiko se helpottaa palvelun teknistä taakkaa.