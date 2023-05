Microsoft lopetti Windows 10:n kehityksen

Windows 10 on tuoteperheensä suosituin käyttöjärjestelmä, mutta se ei silti enää saa uusia toimintoja.

Microsoft kertoo, ettei se enää kehitä Windows 10 -käyttöjärjestelmää.

– Kannustamme voimakkaasti siirtymään Windows 11:een nyt, koska Windows 10 ei saa enää yhtään ominaisuuspäivitystä, Microsoft kirjoittaa tukisivulla.

Näin ollen viime lokakuussa julkaistu ominaisuuspäivitys 22H2 jää Windows 10:n viimeiseksi versioksi. Sen Home- ja Pro-versiot saavat kuitenkin laadullisia päivityksiä 18 kuukautta 22H2:n julkaisusta lukien. Enterprise- ja Education-versioille luvataan 30 kuukauden laatupäivitykset.

On tärkeää huomata, että muutos ei vaikuta tietoturvaan. Windows 10 saa kuukausittaiset tietoturvakorjauksensa lokakuuhun 2025 saakka. Tässä mielessä siis vasta silloin tulee monelle tarve siirtyä johonkin toiseen käyttöjärjestelmään.

Uusia toimintoja ei kuitenkaan tule. Tästä saatiin viitteitä jo 22H2:n yhteydessä, sillä päivitys osoittautui Windows 10:ssä huomattavasti Windows 11.tä köyhemmäksi, Computerworld kertoo. Lisäksi Microsoft toi äskettäin keskustelevan Bing-tekoälynsä Windows 11:een, mutta ei Kymppiin.

Windows 11 saa useampia pieniä ominaisuuspäivityksiä vuodessa, mutta odotuksissa on yksi isompi paketti ensi syksynä. Dealntechin mukaan päivitys saattaa tuoda käyttöjärjestelmään esimerkiksi uusitun Resurssienhallinnan ja siinä toimivan Suositellut-osion, uuden äänimikserin, paremman avointen ikkunoiden järjestelemisen ja koko järjestelmän kattavan tumman tilan.

Windows 10:llä on yhä vahva kannatus puolitoista vuotta seuraajansa julkaisun jälkeen. StatCounterin mukaan Windows 10:llä on yli 70 prosentin markkinaosuus, kun taas Windows 11:n on tyytyminen noin 23 prosenttiin.