Yle: Traficom sulki sivuston vain vuorokaudessa – ”On jaettu dataa, jota ei missään nimessä saisi julkaista”

Merialueiden syvyystietojen palvelu ehti olla auki vain reilun vuorokauden.

Esimerkiksi meren syvyystiedot voisivat ”vääriin käsiin” joutuessaan olla mahdollisesti haitallisia. Kuva on Tammisaaren rannasta ja satamasta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sulki maaliskuussa merialueiden syvyystietojen avoimen jakamisen sen jälkeen, kun palvelu ehti olla auki vain reilun vuorokauden.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle.

Virallinen selitys oli palvelun kehittäminen, mutta turvallisuusasiantuntijat näkivät vapaassa pääsyssä avoimeen dataan ison joukon uhkia ja turvallisuusriskejä.

Tietoja on tarjonnut liikenne- ja viestintävirasto Traficom, mutta palvelu on toistaiseksi pois käytöstä.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri sanoi Ylelle, että tarkat tiedot kertovat heti, mitä väyliä voitaisiin käyttää ja millaisella kalustolla pystyttäisiin operoimaan. Myös Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak sanoi Ylelle, että tietojen avoin saatavuus oli ongelmallista.

– Suomessa on jaettu kaikenlaista dataa, jota ei missään nimessä saisi julkaista. Ei ole huomioitu ilmeisiä turvallisuusuhkia, Salonius-Pasternak sanoi Ylelle.

Vedenpinnan korkeudella on merkitystä esimerkiksi siinä, minkälaisilla aluksilla missäkin vesistössä voi ajaa. Kuva on Saimaalta Puumalasta.

Traficom kertoi kesällä 2020, että syvyysmittaustietoja käytetään ensisijaisesti merikarttatuotantoon, väylien suunnitteluun ja ylläpitoon.

Aineistoa on ollut saatavilla merialueilta, Vuoksen, Kymen ja Päijänteen ja Kokemäenjoen vesistöistä. Yksityiskohtaisempaa syvyysaineistoa on ollut saatavissa kauppamerenkulun väylillä ja veneilyväylillä. Muilla alueilla saatavuus on vaihdellut.

Lokakuussa 2022 Traficom kertoi, että palvelu perustuu heidän tuottamaansa merikartta-aineistoon merialueilta sekä sisävesiltä.