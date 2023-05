Koneoppimisen kehittäjiin kuulunut Geoffrey Hinton erosi Googlesta voidakseen varoittaa tekoälystä, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Tohtori Geoffrey Hinton on brittiläistaustainen tutkija, jota on kutsuttu tekoälyn kummisedäksi.

Maailman mullistumiseen johtaneet ideat saattavat herättää hoksaajissaan katumuksen tunteita.

– Lohdutan itseäni tavanomaisella tekosyyllä: Jos minä en olisi tehnyt sitä, joku muu olisi.

Ajatus voisi olla peräisin Manhattan-projektin tieteellisen johtajan Robert Oppenheimerin muistiinpanoista1940-luvulta. Jos Yhdysvallat ei olisi rakentanut ensimmäistä atomipommia, joku muu olisi.

Sitaatti on tekoälyn kummisedäksi kutsutun Geoffrey Hintonin, 75, haastattelusta The New York Timesissa.

Hinton ja kaksi hänen tohtori­opiskelijaansa kehittivät 2010-luvun alussa keinotekoisen neuroverkon – softan, joka oppii sille syötetystä laajasta aineistosta. Tähän koneoppimisen teknologiaan perustuu niin sanottu generatiivinen eli luova tekoäly. Sen kehitys on viime vuosina ollut hämmästyttävän nopeaa.

Hinton on huolestunut teknologia­jättien kilpajuoksusta itseoppivien tekoäly­sovellusten kehittämisessä. Vielä viime vuoteen saakka Google vältti julkaisemasta sovelluksia, jotka voisivat aiheuttaa vahinkoa. Kilpailutilanne muuttui, kun Microsoft kytki tekoälyn Bing-hakukoneeseensa. Google lähti kisaan mukaan täysin panoksin ja julkisti Bard-kielimallin, mutta Hinton ei enää halunnut palvella yhtiötä. Hän erosi – ei arvostellakseen Googlea, vaan voidakseen puhua avoimesti tekoälyn kehittämiseen sisältyvistä riskeistä.

Robert Oppenheimer johti tieteellistä työtä atomipommin kehittämiseksi.

Fyysikko Oppenheimer ja hänen työryhmänsä muuttivat maailmaa peruuttamattomasti. Hintonin ja monen muun asiantuntijan mukaan ihmiskunta on tekoälyn kohdalla samanlaisen muutoksen kynnyksellä. Tekoäly muuttaa ihmisten tavat kommunikoida koneiden kanssa, ja se myös jakaa työt uudelleen.

– On vaikea nähdä, kuinka pahoja toimijoita voitaisiin estää käyttämästä sitä pahoihin asioihin, Hinton sanoi New York Timesille.

Hintonin kauhukuva on se, että kehittäjät antavat tekoälyn kirjoittaa oman koodinsa ja myös käyttää koodia itsenäisesti. Siinä vaiheessa esimerkiksi täysin autonomisesti toimivan aseen, tappajarobotin, syntyminen on mahdollista.

– Useimmat ajattelivat, että se on vielä todella kaukana. Minäkin ajattelin, että se on todella kaukana. Ajattelin, että siihen kestää 30–50 vuotta tai vielä kauemmin. En todellakaan ajattele enää niin, Hinton sanoi New York Timesille.

Yuval Noah Harari suhtautuu kriittisesti tekoälyn kehittämiseen. Harari vieraili Helsingissä viime syyskuussa.

Startup-yhtiö OpenAI:n viime syksynä julkistama ChatGPT on paraatiesimerkki generatiivisen tekoälyn soveltamisesta käytäntöön. Siitä on jo ilmestynyt uusi versio, GPT4. Ne ovat kielimalleja, joka pystyvät kommunikoimaan ymmärrettävällä, luonnollisella kielellä ja luomaan uutta tekstisisältöä.

Lähes kaikki inhimillinen kulttuuri perustuu kieleen, muistuttaa israelilainen historioitsija Yuval Noah Harari tuoreessa The Economist -lehden artikkelissa (maksumuuri). Uskonnot, ihmisoikeudet ja lait ovat Hararin mukaan kulttuurin tuotteita, samoin raha. Setelit ovat tosiasiassa pelkkää paperia, jossa on värikäs painatus, tai ykkösiä ja nollia digitaalisessa rahoitusjärjestelmässä.

– Rahalle antavat arvon tarinat, joita pankkiirit, valtiovarainministerit ja krypto­valuutta­gurut kertovat meille siitä, Harari sanoo.

– Mitä tapahtuu, jos ei-inhimillinen äly kehittyy keskiverto­ihmistä paremmaksi tarinankertojaksi, melodioiden säveltäjäksi, kuvien piirtäjäksi, lakien ja pyhien kirjoitusten laatijaksi?

Hararin mukaan suuri yleisö on ChatGPT:n kohdalla ihmetellyt lähinnä sitä, miten se muuttaa koulutus­järjestelmää ja opiskelua. Tätä miettiessä unohtuu iso kuva, Harari kirjoittaa. Hän huomauttaa, että myös poliitikot nousevat valtaan tarinoiden avulla. Yhdysvalloissa politiikan ympärille syntyy QAnonin tapaisia kultteja.

– Unohtakaa kouluesseet. Ajatelkaa Yhdysvaltain presidentti­kisaa vuonna 2024. Yrittäkää kuvitella, mikä vaikutus on tekoälyyn perustuvilla työkaluilla, joita voi käyttää poliittisen sisällön, fake news -tarinoiden ja pyhien kirjoitusten massatuotantoon uusia kultteja varten.

Hararin kauhukuva on se, että tekoälyn luomat tarinat kehittyvät koko ajan uskottavammiksi ja vaikuttavat meihin yhä tehokkaammin. Viettelevä botti pystyy kielellisen taitonsa avulla luomaan uhriinsa intiimin suhteen ja muokkaamaan tämän mielipiteitä. Se voi johtaa illuusioiden maailmaan, jossa ihminen ei enää erota todellisuutta illuusiosta.

OpenAI:n kehittämä ChatGPT-kielimalli esiteltiin viime vuonna.

Sekä Hinton että Harari vaativat tiukkaa sääntelyä tekoälyn kehittämiseen. Hararin mukaan sääntelyn olisi pitänyt olla voimassa jo eilen. Sääntelyä tarvitaan, jotta ihminen kykenisi valvomaan tekoälyä ennen kuin se valvoo meitä.

Atomipommin rakentamista johtanut Robert Oppenheimer nousi esille Geoffrey Hintonin haastattelussa. Hintonilta on joskus kysytty, kuinka hän pystyi työskentelemään potentiaalisesti vaarallisen teknologian kehittäjänä. Hänellä oli tapana vastata siteeraamalla Oppenheimeria omin sanoin:

– Kun saat eteesi jotakin teknisesti upeaa, tartut mahdollisuuteen ja toteutat sen.

Enää Hinton ei sano näin, New York Times kertoo.

Tekoälyä voidaan toki käyttää myös hyviin tarkoituksiin, sitä kukaan ei kiistä.

Esimerkkejä riittää. Sosiaali- ja terveysministeriön STM:n asiantuntijat aloittivat pari viikkoa sitten kolumnisarjan, joka kertoo uusien tekoälymallien hyödyntämisestä terveydenhuollossa. Ne lisäävät tuottavuutta ja voivat tuoda satojen miljoonien eurojen säästöt vuositasolla.

”Melko pian voimme olla tilanteessa, jossa generatiivinen tekoäly pystyy tuottamaan potilaskirjaukset automaattisesti lääkärin ja potilaan käymän keskustelun pohjalta. Samalla se voi tehdä huomioita keskustelun sisällöstä ja tuottaa automaattisesti reseptit tai lähetteet. Tiedot tallentuvat potilasrekisteriin halutussa muodossa ja ammattihenkilöille vapautuu aikaa vuorovaikutukseen potilaan kanssa”, kirjoittavat Markku Heinäsenaho, Outi Äyräs-Blumberg ja Jukka Lähesmaa kolumnissaan STM:n verkkosivuilla.

Onhan tämä huikeaa. Enää lääkärin ei tarvitse käyttää lähes koko vastaan­otto­aikaa siihen, että hän kirjaa potilastiedot ja reseptit Apotin tapaisen järjestelmään sokkeloihin ja vetovalikoihin.

Tuottavuutta parantaessaan generatiivinen tekoäly myös vie työpaikkoja. Jopa neljäsosan läntisen maailman työpaikoista, kertovat STM:n asiantuntijat Goldman Sachsin raporttia lainaten.