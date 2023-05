Voit todennäköisesti katsoa elo­kuvia ilmaiseksi tavalla, josta et tiennyt – katso, onko koti­kuntasi mukana

Suomalaisille on tarjolla suoratoistettavia elokuvia ilmaiseksi ja laillisesti.

Suoratoistopalvelujen markkina elää Suomessa voimakkaasti, ja uusista tulokkaista on kuultu usein. Tässä hötäkässä voi unohtua, että tarjolla on myös yksinkertaisesti kirjastokortilla toimivia ilmaisia vaihtoehtoja.

Esimerkiksi Viddla on kirjastojen oma elokuvien suoratoistopalvelu, josta voi lainata elokuvia kirjastokortilla. Palveluun tunnistaudutaan kirjastokortin tunnuksella ja pin-koodilla. Kirjastollasi pitää kuitenkin olla palvelun käyttämisestä sopimus.

Aikaa elokuvan katseluun on 48 tuntia, mutta elokuvaa voi katsoa rajoitta laina-ajan. Mikäli palvelu ilmoittaa ettei ikäsi riitä elokuvan katsomiseen, valitse toinen elokuva.

On kirjastokohtaista, kuinka monta elokuvaa voi yhden kalenterikuukauden aikana katsoa.

Uudempi vastaava palvelu on Kirjastokino, jossa on mukana kymmenittäin kirjastoja ympäri Suomea. Elokuvaa klikatessa palvelu pyytää kirjastokortin tunnusta ja pin-koodia. Kaikki Kirjastokinon sisältö on ilmaista, eikä sisältöjen tai katselukertojen määrää rajoiteta.

Kirjastokinossa katsojan ikä tarkistetaan sisään kirjauduttaessa. Esitettävä sisältö sovitetaan sen mukaan.

Elokuvien joukossa ei välttämättä suuria Hollywood-pläjäyksiä ole, mutta katsottava ei silti lopu heti kesken. Kummassakin palvelussa on mukana niin suomalaisia kuin ulkomaisia elokuvia eri genreistä, kuten komedia, draama, lapset tai dokumentti.

Aiemmin myös pääkaupunkiseudun kirjastot tarjosivat IndieFlix-palvelua. Sen tarjonta kuitenkin päättyi vuonna 2017 vähäisen käytön vuoksi.

Ilmaispalveluista mainittakoon myös Yle Areena. Siinä otettiin äskettäin käyttöön uudenlainen ja salasanat korvaava käyttäjätunnistus nimeltä Sinuna.

Viddla-kirjastot Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi, Toholampi, Kemiönsaari, Parainen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vöyri, Askola, Hanko, Inkoo, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäsalmi, Pyhäntä, Reisjärvi, Sievi, Siikalatva, Ylivieska, Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Suomussalmi, Kangasniemi, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula, Kirkkonummi, Kuopio, Kaavi, Tuusniemi, Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio, Utsjoki, Ylitornio, Enonkoski, Heinävesi, Joroinen, Juva, Mikkeli, Mäntyharju, Pieksämäki, Rantasalmi, Savonlinna, Varkaus, Hailuoto, Ii, Kempele, Kuusamo, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, Vaala, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Sonkajärvi, Tervo, Vesanto, Vieremä, Siilinjärvi, Sotkamo, Vaasa.