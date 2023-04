Yli kaksi vuotta kestänyt Vastaamo-tutkinta loppu­suoralla – KRP: Uhreilla on toukokuun loppuun asti aikaa toimia

Poliisin tiedossa on noin 130–140 tapausta, joissa Vastaamo-tapauksen uhrien tietoja on käytetty tai yritetty käyttää muiden rikosten tekemiseen. ”Niiltä ei voi välttyä”, sanoo tutkinnanjohtaja.

Vain noin 8 600 Vastaamo-tapauksen uhria on jättänyt sähköisen lausuman poliisille. Uhreja on kokonaisuudessa noin 33 000. Noin 24 000 heistä on tehnyt rikosilmoituksen.

Poliisille tehtävä sähköinen lausuma on edellytys sille, että rikoksen uhri pääsee esittämään vaatimuksia oikeudessa. Lausumalomakkeen täyttäminen vastaa uhrin kuulemista poliisikuulustelussa.

Rikosuhripäivystyksen (Riku) toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg arvioi keskiviikkoaamun tiedotustilaisuudessa, että suuri osa uhreista ei ole täyttänyt lausumaa, koska kaikki uhrit eivät ole saaneet tietoa siitä, miten rikosprosessi etenee ja miten uhrien pitää menetellä.

Uhrien keskuudessa saattaa olla myös epätietoisuutta, voiko oikeudessa saada korvauksia.

Vastaamon tietomurron uhri, menettele näin Tee rikosilmoitus mahdollisimman pian, jos olet ollut Vastaamon asiakas ja epäilet, että yksityisiä tietojasi on jaettu nettiin tai olet vastaanottanut kiristysviestin liittyen Vastaamon tietomurtoon. Tee rikosilmoitus asiasta vain, jos et ole tehnyt sitä jo aiemmin. Nyt tutkittavana olevassa kokonaisuudessa on kyse 23.-24.10.2020 tapahtuneista kiristyksistä ja niiden yrityksistä sekä niiden yhteydessä tapahtuneesta yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä, eli ilmoituksia pyydetään näihin liittyen. Kun poliisi on käsitellyt rikosilmoituksesi, sinulle avautuu poliisin sähköiseen asiointipalveluun sähköinen lausumalomake. Lausumalomakkeen täyttäminen vastaa asianomistajan kuulustelua, joka on osa poliisin esitutkintaa. Ennen kuin poliisilaitos on kirjannut rikosilmoituksen, sähköistä kuulustelulomaketta ei pääse täyttämään. Rikosilmoituksen kirjaamisessa kuluu yleensä muutama päivä. Jos lomaketta ei muutaman päivän kuluttua rikosilmoituksen jättämisestä näy asiointipalvelussa, ota yhteyttä oman alueesi poliisilaitokseen. Täytä sähköinen lausumalomake ja lisää lomakkeelle tarvittavat liitteet, mukaan lukien kiristysviesti, jos olet sellaisen vastaanottanut ja sinulla on siitä tallessa kopio. Lomakkeen täyttämiseen löydät neuvoja poliisin ja Rikosuhripäivystyksen nettisivuilta. Sinua auttaa myös Rikosuhripäivystyksen puhelinpalvelu ja RIKUchat. Tutustu ensin kirjallisiin ohjeisiin. Kun olet tehnyt rikosilmoituksen ja täyttänyt sähköisen lausumalomakkeen, sinun ei tässä vaiheessa tarvitse tehdä muuta. Poliisi on sinuun yhteydessä, jos ilmoituksessa tai lausumalomakkeessa on täydennettävää. Lausuman yhteydessä asianomistaja voi ilmoittaa vaatimuksensa rikosasiaan liittyen. Lähde: keskusrikospoliisi

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, millaisia korvauksia uhrit voisivat saada. Oikeus arvioi asiaa aikanaan.

– Ehkä joku on laskeskellut, kannattaako tähän prosessiin lähteä ja arvioinut myös sitä, että rikosprosessit ovat raskaita uhrille.

– Joskus on ymmärrettävää, että haluaa jättää asian taakseen.

Aluesyyttäjä Pasi Vainio sanoi, että on tavallista, että uhrit eivät halua enää pitkän ajan jälkeen palata asiaan.

Rikosilmoituksen ja lausuman pitää olla tehtynä viimeistään 31. toukokuuta. Poliisi käy jokaisen rikosilmoituksen ja lausumalomakkeen läpi käsin.

– Takaraja on esitetty, että poliisi voi taata, että siihen mennessä toimitetut rikosilmoitukset ja lausumat saadaan käsiteltyä ja toimitettua syyteharkintaan, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen keskusrikospoliisista sanoi.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen

Sähköisen lausuman pääsee antamaan vasta, kun on tehnyt rikosilmoituksen. Rikosilmoitus ja lausuma täytetään poliisin verkkosivuilla eikä poliisi lähesty uhreja. Kaikki poliisin nimissä lähetetyt pyynnöt täyttää lausuma ovat huijauksia.

Sähköisen lausuman täyttämällä uhri antaa keskusrikospoliisille luvan varmistaa Vastaamon potilastietokannasta, että henkilö todella on joutunut rikoksen uhriksi Vastaamo-kokonaisuudessa. Korkeimman oikeuden päätöksen vuoksi KRP ei pääse käsiksi Vastaamon potilastietokantaan ilman uhrin suostumusta.

– Joten joudumme pyytämään asianomistajilta yksittäin luvan asianomistajuuden tarkastamiseen.

Toisin sanoen KRP saa tiedon rikoksen uhriksi joutumisesta vain rikosilmoituksen ja lausuman täyttämällä.

Poliisi ei usko, että kokonaisuuden uhrimäärä enää kasvaisi, koska tämänhetkinen tieto uhrien määrästä perustuu tietoon Vastaamon tietokannan koosta.

Hyödyllistä tietoa uhreille Poliisin ohjeet tietomurron uhreille

Poliisin neuvontapuhelin: 0295 419 800 (arkisin kello 8–16.15)

Tietovuotoapu-sivusto

Poliisin rikosilmoitus

Poliisin sähköinen asiointipalvelu

Rikosuhripäivystyksen ohjeita tietomurron tai tietovuoden uhreille

Rikosuhripäivystyksen puhelinpalvelu

Rikosuhripäivystys palvelee arkisin kello 9–20 suomeksi numerossa 116 006 suomeksi ja ruotsiksi arkisin kello 12–14.

Rikosuhripäivystyksen chat-palvelu

Rikosuhripäivystyksen yhteydenottopyyntö

KRP saa tapausta koskevan esitutkinnan valmiiksi elokuussa, minkä jälkeen asia siirtyy syyteharkintaan. Syyttäjälaitos on valmistautunut esitutkinnan valmistumiseen, rekrytoimalla lisää työntekijöitä ja perustamalla kokonaisuuden käsittelyä varten 15 hengen syyttäjäryhmän.

– Kyseessä on ennennäkemätön prosessi, aluesyyttäjä Vainio sanoi.

Koskaan aiemmin Syyttäjälaitoksen käsiteltävänä ei ole ollut rikosta, jossa on ollut yhtä paljon uhreja.

– Kyseessä on ennennäkemätön juttu myös siinä mielessä, kuinka paljon yhdellä rikoksella on aiheutettu kärsimystä valtavalle joukolle ihmisiä.

Myös Rikosuhripäivystys on joutunut lisäämään resursseja Vastaamo-tapauksen vuoksi, Åberg sanoi.

– Pääviestimme on, että apua ja tukea on tarjolla. Olemme varautuneet niin, että olemme lisänneet päivystäjiä palveluumme. Tämä ei pääty tähän, vaan tulemme jatkossakin olemaan uhrien tukena – niin kauan kuin se on tarpeen.

Aluesyyttäjä Pasi Vainio keskiviikon tiedotustilaisuudessa.

Rikosuhripäivystys Rikuun voi olla yhteydessä, jos esimerkiksi uutisointi asiasta ahdistaa tai tarvitsee apua käytännön asioissa, kuten rikosilmoituksen tai sähköisen lausuman täyttämisessä.

– Ja toki myös muissa tähän rikokseen liittyvissä asioissa ja rikosprosessiin liittyvissä kysymyksissä.

Åberg toivoo, että Rikuun ollaan yhteydessä matalalla kynnyksellä, jos on mitä tahansa kysyttävää asiaan liittyen. Hän sanoo, että prosessi on ollut uhreille pitkä ja raskas.

– Yksin ei kannata missään nimessä jäädä.

KRP on syksystä 2020 lähtien seurannut, joutuvatko Vastaamo-tapauksen uhrit jatkorikosten, kuten petosten uhriksi. Tällä hetkellä tiedossa on noin 130–140 tapausta, joissa uhrien henkilötietoja on käytetty tai yritetty käyttää muiden rikosten tekemisessä.

– Niiltä ei voi välttyä, Leponen sanoi.

Koska poliisilla ei ole tiedossa kaikkia uhreja, poliisi ei voi tietää kaikista jatkorikoksista.

Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg keskiviikon tiedotustilaisuudessa.

Poliisi epäilee törkeän kiristyksen yrityksestä, törkeästä tietomurrosta, törkeästä yksityiselämää loukkaava tiedon levittämisestä, kiristyksestä ja kiristyksen yrityksestä 25-vuotiasta Julius Kivimäkeä, joka otettiin kiinni Ranskassa ja luovutettiin Suomeen helmikuussa.

Poliisi on kuulustellut Kivimäkeä viikkojen ajan. Tutkinnanjohtaja Leponen kuvailee kuulusteluja ”varsin laajoiksi”.

Ranskassa kiinni otettu 25-vuotias Julius Kivimäki luovutettiin Suomeen helmikuussa.

– Kuulusteluja on viety eteenpäin hyvässä yhteistyössä. Jos nyt jollain tavalla avaan kuulusteluja, niin mitään ratkaisevaa läpimurtoa tai tunnustusta kuulustelujen kautta ei ole saatu tähän mennessä.

Poliisilla ei ole tietoa, miksi vuonna 2018 tietomurrossa vietyjä tietoja alettiin käyttää kiristyksessä vasta vuonna 2020.

– Motiivi asiaan ei ole vielä selvinnyt.