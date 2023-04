Näin paljon maksaa yksi ChatGTP:lle esitetty kysymys

Uuden tekoälyn ajaminen ei todellakaan ole halpaa lystiä, tutkimusyhtiö SemiAnalysis arvioi.

Microsoft on laittanut miljardeja OpenAI:hin ja tiettävästi testaa jo omaa tekoälysirua.

Tiedon hakemista internetissä mullistava OpenAI-yhtiön ChatGPT maksaa paljon käyttää. Tutkimusyhtiö SemiAnalysisin mukaan tekoälyn taustalla olevan laskentakoneiston ajaminen maksaa noin 700 000 dollaria eli noin 630 000 euroa päivässä.

ChatGPT:tä käytetään paitsi tiedon hakemiseen, myös sisällön tuottamiseen olipa kyse vaikka runoista, laulujen sanoituksista, kirjeistä tai deittipalvelun profiilista. SemiAnalysisin mukaan yhden kyselyn hinnaksi muodostuu 36 dollarisenttiä eli 33 eurosenttiä.

Hintaan vaikuttavia tekijöitä on paljon, joten kyseessä on arvio. Tosin valistunut sellainen, SemiAnalysis uskoo helmikuisessa blogimerkinnässään. Yhtiö toisti arvionsa hiljattain The Insiderin (maksullinen) haastattelussa, mutta huomautti hinnan luultavasti kohonneen OpenAI:n esiteltyä kehittyneemmän version ChatGPT:n taustalla olevasta kielimallista.

Tutkimusyhtiön mukaan ChatGPT keräsi pelkästään tämän vuoden tammikuussa 100 miljoonaa käyttäjää. Mikään sovellus ei ole kasvanut tähän kokoon yhtä nopeasti, ja esimerkiksi TikTokilta kului siihen 9 kuukautta, SemiAnalysis vertaa.

OpenAI:n suursijoittaja Microsoft käyttää samaa teknologiaa uudistetussa Bing-hakukoneessaan. SemiAnalysis odottaa tekoälyn hajottavan vanhat bisnesmallit hakutuloksiin sidotusta mainonnasta, mikä voi aiheuttaa etenkin Googlelle suuria haasteita.

Google on vastannut Bingin haasteeseen Bard-tekoälyllään, mutta yhtiöstä vuotaneiden tietojen mukaan tekoälyn kehitystä ovat leimanneet kiire ja vastuuttomuus.

The Informationin mukaan Microsoft on kehittämässä tekoälyn pyörittämiseen erikoistunutta sirua koodinimeltään Athena. Sirua tiettävästi testataan Microsoftin ja OpenAI:n sisällä, ja toiveena on säästää sirun avulla aikaa ja rahaa tekoälyn kehittämisessä.

Myös Amazonin, Googlen ja Facebookin uskotaan kehittävän omia sirujaan vastaaviin tarkoituksiin.

Samalla huolet tekoälyn laajemmista vaikutuksista yhteiskuntaan ovat kasvaneet. Esimerkiksi useiden vakiintuneiden työpaikkojen kohtalo voi olla vaakalaudalla tekoälyn oppiessa vaikkapa paremmaksi koodaajaksi, markkinoiden analysoijaksi tai uutisten kirjoittajaksi.