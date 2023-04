Proshop-verkkokauppa mainosti Trixie-merkkistä koiranlelua erikoisin sanankääntein. Verkkosivuilla luki ”Trixie Lateksinen iso kyrpä 47 cm - Koiran lelu”.

Koneen tekemä käännösvirhe juontuu siitä, että englanniksi kukko-sanalla (cock) on kaksimielinen merkitys. Tätä juttua kirjoitettaessa kyrpä oli jo muutettu kukoksi tuotesivulla.

Käännösmoka on levinnyt sosiaalisessa mediassa. Se ei kuitenkaan ole ainoa outous alkujaan tanskalaisen Proshopin kaupassa. Huonoa tai suoraan virheellistä suomea on monin paikoin.

Myynnissä on esimerkiksi höyrysilitysrauta, joka ei tarvitse imurin johtoa. Lisäksi useampaa tuotetta koristaa virheilmoitus, jossa tekoäly sanoo, ettei se pysty kääntämään tuotteen otsaketta:

Sorry, as an AI language model, I cannot translate this phrase without any context. Please provide me with more information or a complete sentence so that I can assist you better.