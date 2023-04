Britannia varoitti, että Venäjä aikoo aloittaa tuhoisia ja häiritseviä hyökkäyksiä kriittiseen infrastruktuuriin – näin Supo vastaa

Supo ei pidä sabotaasi- tai lamauttavaa iskua todennäköisenä tällä hetkellä.

Britannian kyberturvallisuuskeskus NCSC varoitti keskiviikkona kansalliseen kriittiseen infrastruktuuriin (mm. sähkö-, vesi-, energia- ja tietoliikennejärjestelmät) kohdistuvasta kasvaneesta uhasta.

NCSC varoitti, että ”jotkin ryhmät” ovat ilmoittaneet aikovansa aloittaa "tuhoisia ja häiritseviä hyökkäyksiä".

NCSC mainitsi tiedotteessaan suoraan Venäjän ja Venäjän federaatiota lähellä olevat ryhmät.

Kohdistuuko samanlainen uhka myös Suomeen?

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari sanoo, että viime kesästä ja syksystä lähtien Venäjän Suomeen kohdistamaa kybertoimintaa on havaittu aiempaa enemmän.

– Suomea vastaan suunnatut kybervakoilun yritykset ovat jatkuvia, Pelttari sanoi tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Pelttarin mukaan Venäjä on jo jonkin aikaa pyrkinyt hankkimaan tietoa länsimaiden kriittisestä infrastruktuurista, jotta se voisi tilanteen eskaloituessa tarvittaessa vaikuttaa sen toimintaan.

– Venäjä pyrkii myös Suomessa keräämään tietoa Suomen kriittisen infrastruktuurin mahdollisista heikkouksista. Olemme arvioineet, että kriittiseen infraan kohdistunut tiedustelu-uhka on kohonnut.

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari kertoi ajankohtaisesta kyberturvallisuustilanteesta perjantaina.

Ylen mukaan Venäjä on kohdistanut tiedustelua myös Suomen vedenalaiseen infraan (mm. sähkö- ja tietoliikennekaapelit) siviili- ja sotilasaluksin.

– Merenalainen infra on haavoittuvaa, koska sen valvonta ja suojeleminen on varsin vaikeaa. On selvää, että Venäjällä on intressit myös vedenalaiseen infraan.

Supo ei kuitenkaan pidä lyhyellä aikavälillä todennäköisenä, että Venäjä tekisi sabotaasia tai olisi iskemässä lamauttavasti Suomen kriittiseen infrastruktuuriin.

– Tämä merkitsisi uudenlaista eskalaatiota, johon Venäjä tuskin on halukas tällä hetkellä.

Sähköverkon sabotointi lamauttaisi nopeasti ison osan yhteiskuntaa.

Muutoin Pelttari arvioi, että Venäjän tiedustelun toimintaedellytykset kaikissa länsimaissa ovat heikentyneet merkittävästi.

– Länsimaat ovat hyvinkin suuressa mittakaavassa karkottaneet venäläisiä diplomaattipeitteellä toimineita tiedustelu-upseereja. Henkilötiedustelua ovat vaikeuttaneet myös matkustusrajoitukset ja se, että yhä harvempi taho haluaa tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa hyökkäyssodan vuoksi, Pelttari sanoo.

Kaikki tämä on pakottanut Venäjää suuntamaan vakoiluaan ja tiedusteluaan enemmän verkkoon, ja kybertiedustelun ja -vakoilun merkitys Venäjän tiedustelussa on korostunut.

Pelttarin mukaan Suomen Nato-jäsenyys tekee Suomesta entistäkin kiinnostavamman kohteen Venäjän tiedustelulle.

– Venäjä pyrkii hankkimaan tietoa siitä, millainen Naton jäsen Suomesta tulee ja mitkä ovat Suomen aikomukset. Toisaalta Venäjä pyrkii hankkimaan Suomen kautta tietoa Natosta, Pelttari kuvaa.

Suomen Nato-jäsenyys kiinnostaa Venäjän tiedustelua. Venäjä yrittää saada tietoa, millainen Naton jäsen Suomi on ja myös tietoa Natosta Suomen kautta.

Venäjää kiinnostaa myös kaikenlainen tuotekehittelytieto yhä enenevässä määrin.

Myös Kiina on Suomeen kohdistuvan tiedustelun kannalta merkittävä tekijä. Pelttarin mukaan Kiinalla on voimakkaat pyrkimykset päästä johtavan suurvallan asemaan.

– Kiinalla on ainutlaatuiset resurssit kybertiedusteluun, ja Kiinan kiinnostus kohdistuu myös Suomeen.

Valtiollisilla toimijoilla on käytettävissään enemmän voimavaroja, kokeneita tekijöitä ja hyvinkin monipuolisia työkaluja kuin tavallisilla rikollisilla.

– Valtiolliset toimijat – kuten vaikkapa Venäjä – valitsevat kohteensa tarkemmin ja pystyvät käyttämään tunkeutumisen yrittämiseen enemmän aikaa ja voimavaroja. Tehdään paljon taustatyötä etukäteen ja kartoitetaan haavoittuvuuksia.

” Venäjä pyrkii myös Suomessa keräämään tietoa Suomen kriittisen infrastruktuurin mahdollisista heikkouksista. Olemme arvioineet, että kriittiseen infraan kohdistunut tiedustelu-uhka on kohonnut.

Pelttarin mukaan valtiollisen tiedustelun uhka kohdistuu pääasiassa valikoituihin organisaatioihin ja henkilöihin.

– Sellaisiin tahoihin, joilla on pääsy vierasta valtiota kiinnostavaan tietoon.

Supon rooli kybermaailmassa on torjua vakavimpia kansallisen turvallisuuden uhkia kuten vakoilua ja terrorismia.

Pelttarin mukaan kybervakoilun merkitys on viime vuosina korostunut, vakoiluyritykset ovat jatkuvia.

– Verkossa tapahtuu jatkuvasti laitonta ja jopa vihamielistä toimintaa.

Supon kanta on, että kyberturvallisuudesta ei kannata säästää julkisella tai yksityisellä puolella, vaikka hintataso on ollut yleisesti nousussa.

– Se on kohde, josta en soisi säästettävän.

Traficomin kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtaja Sauli Pahlman muistuttaa, että vain hyvin pienessä osassa kyberhäiriöistä taustalla on valtiollinen toimija.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtaja Sauli Pahlman korostaa, että Suomi ei ole tässä tilanteessa millään tavalla yksin.

– Kaikki nämä ilmiöt ovat näkyneet myös Euroopan tasolla.

– On silti tärkeä muistaa, että jos näemme kymmeniätuhansia kyberhäiriöitä vuosittain, niin äärimmäisen pieni osa on sellaisia, joissa voidaan tunnistaa valtiollisen vaikuttamisen tai toiminnan piirteitä. Arjen uhat nousevat enemmänkin esiin. Isossa kuvassa uhkataso on silti noussut, Pahlman huomauttaa.