Musk sanoo olevansa huolissaan tekoälystä.

Liiketoiminta-asiakirjojen mukaan Musk on perustanut tekoäly-yhtiön, jonka nimi on X.Al.

Miljardööri Elon Musk haluaa vastata Microsoftin ja Googlen tekoäly­pyrkimyksiin luomalla oman tekoälyn. Muskin tekoälyn olisi tarkoitus vieroksua poliittista korrektiutta.

Musk oli maanantai-iltana Tucker Carlsonin haastateltavana televisiossa.

Ohjelmassa Musk ilmaisi olevansa huolissaan tekoälystä, joka voi hänen mukaansa johtaa jopa kehittyneen yhteiskunnan tuhoutumiseen. Hän sanoi, että on huolissaan myös siitä, että OpenAI-yrityksen tekoälysovellusta ChatGPT:tä on opetettu olemaan poliittisesti korrekti.

Musk oli mukana perustamassa OpenAI:ta, mutta jätti sen vuonna 2018.

Muskin pyrkimykset täyteen itseilmaisuun vapauteen ovat johtaneet aiemmin muun muassa siihen, että hyökkäyssotaa käyvän Venäjän johtajat on päästetty takaisin Twitteriin. Tämän on mahdollistanut muun muassa Venäjän ex-presidentti Dmitri Medvedevin paluun Twitteriin julistamaan, ettei Ukraina ole oikea maa ja sen on kadottava.

Nyt Musk kertoi aikovansa luoda tekoälyn, joka etsii totuutta ja yrittää ymmärtää maailman­kaikkeuden luonnetta. Musk järkeili, että tekoäly näkisi ihmiset mielenkiintoisena osana maailman­kaikkeutta ja päättäisi olla tuhoamatta heitä.

Liiketoiminta-asiakirjojen mukaan Musk on perustanut tekoäly-yhtiön, jonka nimi on X.Al.

Lue lisää: Tutkijalta vakava varoitus teko­älystä: ”Kaikista todennäköisin seuraus on...”

Useita viikkoja yhtiön perustamisen jälkeen Musk allekirjoitti avoimen kirjeen, jossa asiantuntijat kehottavat keskeyttämään tekoälyteknologian kehittämisen.

Allekirjoittajien mukaan keskeytyksen aikana sääntelyä pitäisi vahvistaa ja varmistaa tekoäly­järjestelmien turvallisuus.

Kriitikot ovat kuitenkin sanoneet, että avoimessa kirjeessä vääristellään tieteellistä artikkelia.

Yleinen kiinnostus tekoälyyn kasvoi viime vuonna, kun OpenAl lanseerasi ChatGPT-sovelluksensa.