Telian verkossa iso häiriö

Teleoperaattori sanoo korjaavansa vikaa.

Teleoperaattori Telia kärsii parhaillaan laajoista häiriöistä. Häiriöt koskevat sekä mobiili- että laajakaistaverkkoa.

Telian tiedotteen mukaan häiriö alkoi kello 14.

Timo Saxén Telian viestinnästä kertoo IS Digitodaylle, että häiriön syy on Telian runkoverkossa, ja sen vaikutus on sen vuoksi valtakunnallinen. Syytä selvitetään ja korjaustöitä tehdään parhaillaan.

Saxénin mukaan yhteydet ovat alkaneet palautua. Tilanne ei silti ole vielä normalisoitunut, ja asiakkailla voi esiintyä edelleen häiriöitä. Tarkka vian korjautumisajankohta ei ole vielä tiedossa.

Päivitämme uutista.