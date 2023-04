BBC Nordic+ saapui yhdessä BBC Nordic -televisiokanavan kanssa.

Britannian yleisradioyhtiö toi maanantaina Suomessa tarjolle BBC Nordic+ -suoratoistopalvelun. Se tukee samaan aikaan avattua ja maksullista BBC Nordic -televisiokanavaa.

BBC Nordic+ sisältää paitsi BBC Nordic -television tarjontaa, myös muuta ohjelmistoa. Sisältöä on järjestetty aiheittain, teemoina muun muassa taide ja kulttuuri, matkustaminen, historia, dokumentit ja musiikki.

BBC Nordic -tv-kanava kokoaa BBC BRIT- ja BBC Earth -kanavien sisältöä ja korvaa nämä kanavat nykyisissä kanavapaketeissa.

Entuudestaan esitettyjen ohjelmien, kuten QI, The Graham Norton Show ja Life Below Zero, ohella katsottavaksi tulee esimerkiksi The Great British Bake Off. Myös Serengeti palaa tv-kanavan ohjelmistoon kolmanneksi kaudeksi.

Muutokset vaikuttavat eri operaattorien, kuten Elisan, Telian ja DNA:n, tarjoamiin kanavapaketteihin. Telia esimerkiksi huomauttaa, että Nordic+ -ohjelmakirjasto kuuluu automaattisesti kaikille, joilla on BBC Nordic -kanava.

BBC Nordic+:n hinnoittelu oli uutisen kirjoitushetkellä epäselvä. Palvelun verkkosivuilla oleva painike ”available now” johti tv-kanava BBC Nordicin tv-oppaaseen. Keinoa nähdä BBC Nordic+:n tilausvaihtoehdot ei löytynyt.

Sivusto myös ilmoitti, että ”Sorry, our BBC Nordic+ channel is not available in your region”, eli BBC Nordic+ ei ole saatavilla Suomessa. On epäselvää, onko kyse teknisistä ongelmista, vai aukeaako palvelu vasta myöhemmin tänään.

Suomen suoratoistomarkkinat ovat muuttumassa laajemminkin. Viime viikolla Warner Bros. Discovery kertoi yhdistävänsä kaksi suoratoistopalveluaan HBO Maxin ja Discovery+:n. Lopputuloksena on yksi paketti nimeltä Max, joka on tulossa Suomeen ensi vuoden aikana.