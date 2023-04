HBO Maxin seuraaja paljastui – näin käy asiakkaille

HBO Max ja Discovery+ yhdistyvät yhdeksi palveluksi, jonka nimi on yksinkertaisesti Max.

Warner Bros. Discovery kertoo yhdistävänsä kaksi suoratoistopalveluaan. HBO Max ja Discovery+ nivotaan yhteen pakettiin, jonka nimi on Max.

Muutos alkaa Yhdysvalloista 23. toukokuuta, ja Max lanseerataan Euroopassa ensi vuonna. Yhdysvallat antaa kuitenkin esimakua siitä, mitä Euroopassa on odotettavissa.

Halvimmillaan Max maksaa 9,99 dollaria kuukaudessa, mutta silloin palvelu näyttää mainoksia. Mainosvapaa vaihtoehto maksaa 15,99 dollaria kuukaudessa ja tarjoaa 1080p-teräväpiirtotarkkuuden.

Kallein vaihtoehto maksaa 19,99 dollaria kuussa ja mahdollistaa muun muassa 4K UHD -tarkkuuden.

Yhdysvalloissa on määrä siirtää HBO Maxin nykyiset asiakkaat Maxiin siten, että heidän profiilinsa, asetuksensa ja katseluhistoriansa siirtyvät uuteen palveluun.

Edellisellä kerralla vastaavasta siirrosta syntyi sakeampi soppa, sillä HBO Nordicin muututtua HBO Maxiksi katsojaprofiilit eivät siirtyneet. Tämä aiheutti runsaasti nurinaa asiakkaissa.

HBO Maxin käyttäjät säilyttävät nykyisen tilauksensa ominaisuudet vähintään puoli vuotta Maxin julkaisun jälkeen. The Vergen mukaan Discovery+ jatkaa myös omana palvelunaan yhdistymisensä jälkeenkin.

Ensimmäisenä Max saapuu Euroopassa niihin maihin, joissa on jo saatavilla HBO Max. Suomi lukeutuu näihin maihin. Myös Discovery+:aa tarjotaan Suomessa. Ajankohdista tai hinnoittelusta Euroopassa ei ole vielä tietoa.

Yhdysvalloissa palvelun tarjontaan kuuluu muun muassa Maxin alkuperäinen, The Big Bang Theoryn (Rillit huurussa) poikima komediasarja ja Game of Thronesin maailmaan sijoittuva A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

Luvassa on kuitenkin merkittäviä markkinakohtaisia eroja, johtuen muun muassa erilaisista paikallisista sisältösopimuksista ja kumppaneista sekä säännöksistä. Tarkempaa lisätietoa Euroopan osalta luvataan myöhemmin.

Viime syksynä Suomessa aloitti Comcastin ja ViacomCBS:n yhteinen suoratoistopalvelu SkyShowTime. Siinä ovat mukana Sky, NBCUniversal, Universal Pictures, Peacock, Paramount+, Showtime, Paramount Pictures ja Nickelodeon.

Pohjoismaissa SkyShowtime korvasi Paramount+-palvelun. Sen tilaajat siirrettiin automaattisesti SkyShowTimeen.

Viime kuussa BBC kertoi tuovansa Suomessa tarjolle BBC Nordic+ -suoratoistopalvelun, joka tukee maksullista BBC Nordic -televisiokanavaa. Uusi palvelu avataan maanantaina 17. huhtikuuta.

Suomessa toimivat myös muun muassa sellaiset suoratoistopalvelut kuin Netflix, Disney+, C More, Elisa Viihde Viaplay ja Amazon Prime.