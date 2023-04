Tietokonenäppäimistöllä olevan painikkeen toiminta Windowsissa muuttuu

Muutos koskee ainakin Windows 11:tä.

Microsoft on muuttamassa tietokoneen näppäimistöltä löytyvän prtsc- eli print screen -näppäimen toimintaa Windows 11:ssä.

Windows 11:n uusimmassa testiversiossa nappi ei enää ota kuvakaappausta tietokoneen näytöllä olevasta näkymästä, vaan käynnistää Leikkaustyökalu- eli Snipping tool -työkalun. Asiasta kirjoittaa myös The Verge.

Leikkaustyökalu on apuohjelma, joka mahdollistaa kuvakaappausten aiempaa monipuolisemman rajaamisen, muun muassa käsin tehdyt valinnat suorakaiteiden tai ohjelmistoikkunoiden kopioimisen sijaan.

Mikäli näppäimen haluaa toimivan vanhaan malliin, asia on muutettavissa Windowsin asetuksista.

Print screen -napin toimintaa voi varioida myös nykyisellään. Painamalla sen kanssa samanaikaisesti Alt-näppäintä, kuvakaappaus otetaan vain aktiivisesta ikkunasta, ei koko näytön näkymästä.

Ei ole tiedossa, tuleeko muutos myös Windows 10:een. Microsoftin kehityspanokset ovat tällä hetkellä pääosin Windows 11:ssä.

Microsoftin termistö kuvakaappaustyökalujen suhteen on ollut jossain määrin horjuvaa. Windows 10:ssä Snipping tool eli Kuvakaappaustyökalu on käytöstä poistuva sovellus, jonka tilalle on tullut Leikkaa ja luonnostele eli Snip & Sketch. Uudemmassa Windows 11:ssä puolestaan ajankohtainen apuohjelma on nimeltään Leikkaustyökalu eli Snipping tool.

Microsoftin kuvakaappaustyökalusta löytyi taannoin haavoittuvuus, joka on nyttemmin korjattu. Jos tietokoneelta avattiin kuva, joka rajattiin työkalulla ja tallennettiin vanhan päälle, kuvaan jäi mukaan poisrajatun alueen informaatiota. Tämä mahdollisti näkyväksi tarkoitetun kuvan ulkopuolelle jääneiden asioiden urkkimisen esimerkiksi silloin, kun kuva lähetettiin eteenpäin tai julkaistiin internetissä.