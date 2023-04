Tiktokin käyttö on suomalaisten viranomaisten puhelimissa pääasiassa kielletty – vapaa-ajan käyttöä ei juuri valvota

Tiktokin tiedonkeruusta ei tiedetä vielä tarpeeksi. Asiantuntijan mukaan tietoa päätyy usein EU-alueen ulkopuolelle.

Useat suomalaiset viranomaiset ohjeistavat työntekijöitään olemaan lataamatta videosovellus Tiktokia virkalaitteilleen, mutta henkilökohtaisissa puhelimissa kiinalaisomisteinen sovellus on pääasiassa yhä sallittu.

Ainakin Poliisihallitus, Puolustusvoimat ja suojelupoliisi (Supo) ovat ohjeistaneet työntekijöitään sekä Tiktokin että muiden sosiaalisen median alustojen käytöstä.

Kiinalaisen teknologiayhtiö ByteDancen omistama Tiktok on maailmanlaajuisesti erittäin suosittu sovellus, jolla jaetaan lyhyitä videoita. Sovelluksen tiedonkeruu on herättänyt huolta useissa länsimaissa.

Poliiseilla on erilliset, sosiaalisen median käyttöön tarkoitetut laitteet, kertoo ylitarkastaja Anna Lind Poliisihallituksen viestinnästä.

– Meillä on annettu sellainen ohjeistus, että ylipäätään kaikki sosiaalisen median kanavat hoidetaan erillisillä laitteilla.

Lindin mukaan Poliisihallitus ei voi määrätä työntekijöiden yksityisistä laitteista ja niiden käytöstä vapaa-ajalla.

Myös Puolustusvoimien varusmiesten ja henkilökunnan sosiaalisen median käyttöön on rajoitteita, mutta ne eivät ole palvelukohtaisia. Ne siis koskevat muitakin alustoja kuin Tiktokia, kertoo Pääesikunnan verkkoviestintäpäällikkö Tuomas Pulsa.

– Palvelusajalla ei käytetä sosiaalista mediaa, se ei kuulu sinne. Virkakäytössä oleviin laitteisiin ei saa asentaa itse sovelluksia, vaan on tietyt sovellukset, joita saa asentaa.

Pulsan mukaan mikään sosiaalisen median sovellus ei ole virkapuhelimissa sallittujen sovellusten listalla. Henkilökohtaisten laitteiden käyttöä Puolustusvoimat ei rajoita. Se, saako henkilökohtaista puhelinta pitää mukana työtehtävissä, riippuu Pulsan mukaan tilanteesta. Työtehtävien hoitoon henkilökohtaisia laitteita ei kuitenkaan käytetä.

Supon viestinnästä kerrotaan sähköpostitse STT:lle, että senkään työntekijät eivät voi asentaa Tiktokia virkapuhelimiinsa.

Lisäksi Supo suosittelee, etteivät työntekijät asentaisi Tiktokia edes henkilökohtaisiin puhelimiin.

– Tiktok kerää aivan poikkeuksellisen paljon tietoa mobiililaitteesta ja sen käyttäjästä. Turvallisuus- ja tiedustelupalveluiden työntekijöiden täytyy luonnollisesti pitää tavanomaista tarkemmin huolta tietoturvasta, viestintä perustelee.

Lisäksi ainakin Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on kieltänyt Tiktokin laitteiltaan.

Helsingin Sanomien mukaan kokoomus on kieltänyt Tiktokin käytön työpuhelimissa. Puolueen viestinnän suunnittelija Emmi Syrjäniemi kertoi lehdelle, että kokoomuksen viestintä on neuvonut eduskuntaryhmän jäseniä poistamaan sovelluksen työpuhelimista tietoturvasyistä.

Sen sijaan esimerkiksi perussuomalaiset käyttivät Tiktokia aktiivisesti vaalikampanjoinnissaan.

Yksittäiset poliisit käyttävät ylitarkastaja Lindin mukaan Tiktokia työtarkoituksessa, mutta sekin tehdään ohjeen mukaisesti erillisellä laitteella. Lisäksi ainakin Helsingin poliisilaitoksella on oma tili videosovelluksessa.

Nuorten suosimalla palvelulla on maassa yli 150 miljoonaa käyttäjää, ja se on toiseksi suosituin verkkoviihteen lähde Netflixin jälkeen. Nuoren käyttäjäkunnan takia on Lindin mukaan myös hyvä, että poliisi on alustalla läsnä.

– Tässä on myös se näkökulma, että voimmeko organisaationa vetäytyä sieltä siksi, että se ei ole meille tietoturvallista ja jättää nuoret sinne keskenään. Onko kuitenkin parempi, että viranomaiset ovat siellä, mutta tekevät sen tietoisesti ja varautuen, Lind sanoo.

Ylitarkastajan mukaan Poliisihallitus on uudistamassa sosiaalisen median ohjettaan tämän kevään aikana. Hänen mukaansa uudistetussa ohjeessa otetaan hieman tarkemmin kantaa muun muassa laitteisiin, tietoturvaan sekä riskienhallintaan.

Myös Facebookia ja Instagramia pyörittävä Meta kerää laajasti tietoa käyttäjistä. Sosiaalisen median jäteillä on tietosuojavaltuutettu Anu Taluksen mukaan paljon samantyylisiä piirteitä.

– Yksi keskeinen ero siinä tietysti on juuri se, että Tiktokin osalta tietoja siirtyy Kiinaan ja Metalta Yhdysvaltoihin. Nämä ovat tietysti oikeusjärjestelminä hyvin erilaisia valtioita.

Sosiaalisen median sovelluksissa on Taluksen mukaan kiinnitettävä huomiota pariin tärkeään asiaan.

– Yksi on se, että ne keräävät todella paljon tietoa käyttäjistään, ja se ei ole välttämättä aina selvää käyttäjille, millä tavalla ja kuinka paljon tietoa kerätään.

Kysymys ei ole tietosuojavaltuutetun mukaan vain siitä, mitä sisältöä käyttäjät palveluihin lataavat, vaan myös esimerkiksi siitä, millä muilla sivuilla käydään.

– Sen pohjalta voidaan kohdentaa joko mainontaa tai jotain muuta vaikuttamista ihmisiin.

Tiedonkeruun pitäisi Taluksen mukaan olla hyvin selvää ja läpinäkyvää sen kohteille.

Toinen muistettava asia on se, että tietoja siirretään palveluista EU:n alueen ulkopuolelle.

– Jos nyt katsotaan Tiktokin tietosuojaselostetta, niin sen tiedonkeruu on aika laajaa, esimerkiksi kasvojen ja äänen tunnistusta.

Tiktokin toimintaa valvoo EU:n alueella Irlannin tietosuojaviranomainen. Viranomaisella on Taluksen mukaan käynnissä useita selvityksiä sekä Tiktokista että muista sosiaalisen median alustoista.

Useat länsimaat ovat antaneet samankaltaisia kieltoja tai suosituksia Tiktokin poistamisesta hallitusten työntekijöiden työlaitteilta. Esimerkiksi Norja, Uusi-Seelanti, Britannia, Australia ja Yhdysvallat ovat rajoittaneet sovelluksen käyttöä valtion virastojen työpuhelimilla. Lisäksi esimerkiksi Euroopan komissio on antanut vastaavan ohjeistuksen.

Myös Ruotsin armeija on ilmoittanut kieltävänsä Tiktokin käytön työpuhelimissa turvallisuussyistä.

Uutistoimisto AFP:n näkemän päätöksen mukaan asevoimat perustelee ratkaisua muun muassa tiedoilla siitä, miten sovellus käyttää käyttäjätietoja. Asevoimien tiedottaja Guna Graufeldt kertoi AFP:lle, että matkapuhelinten ja tablettien käyttö itsessään voi olla turvallisuusriski, minkä vuoksi Tiktokia ei haluta työlaitteisiin.

Tiktok on myöntänyt työntekijöiden Kiinassa päässeen käsiksi ainakin yhdysvaltalaisten tilien tietoihin, mutta yhtiö on kiistänyt, että tietoja olisi annettu Kiinan viranomaisille.

Tiktokin singaporelainen toimitusjohtaja Shou Zi Chew oli maaliskuun loppupuolella useita tunteja Yhdysvaltain kongressin energia- ja kauppa-asioiden valiokunnan kuultavana, kun hän yritti estää viranomaisia kieltämästä sovelluksen käyttöä Yhdysvalloissa.

– Kiinan valtio ei sen paremmin omista kuin valvokaan ByteDancen toimintaa. Uskoakseni tarvittaisiin selviä ja läpinäkyviä sääntöjä, joita sovellettaisiin kaikkiin teknologiayhtiöihin. Omistajuus ei ole keskeinen tekijä, kun näihin asioihin puututaan, Chew kiteytti.

Valiokunnan puheenjohtaja Cathy McMorris Rodgers oli eri mieltä.

– Yhtiönne on toistuvasti valinnut sen tien, joka pitää sisällään lisää manipulaatiota, lisää valvontaa ja lisää kontrollia. Yhtiönne tulisi kieltää, puheenjohtaja sanoi avatessaan kuulemisen.