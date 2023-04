Applen tietokoneista paljastui salaisuus – niihin on piilotettu outo tiedosto, joka ei sinne kuulu

Käyttöjärjestelmään kätketty pdf-tiedosto määrittelee bitcoin-virtuaalivaluutan perusteet.

Tavallisesti käyttöjärjestelmät rakentuvat tiedostoista, joiden tehtävä on palvella tietokoneen toimintaa. Applen Mac-tietokoneiden macOS-käyttöjärjestelmästä on kuitenkin löytynyt tiedosto, joka ei vaikuttaisi sinne kuuluvan.

Kyse on pdf-tiedostosta, tarkemmin sanottuna virtuaalivaluutta bitcoinille pohjan luoneesta Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System -nimisestä white paperista eli kirjallisesta raportista, kertoo Waxy.

Raportti on julkaistu alun perin vuonna 2008, ja siinä määritellään lohkoketjuun eli hajautettuun nettipohjaiseen tietokantaan perustuva bitcoinin toimintaperiaate. Raportin kirjoittajaksi on merkitty Satoshi Nakamoto, joka on salanimi. Nakamoton todellista henkilöllisyyttä on arvailtu vuosikausia ja moni on ilmoittautunut Nakamotoksi, mutta asiaan ei ole koskaan saatu täyttä varmuutta. Usein on spekuloitu, että kirjoittajia olisi useita.

Asiakirja on luettavissa myös internetissä.

Tiedosto löytyy Maceista nimellä simpledoc.pdf. Kuvakaappaus.

Waxyn mukaan tiedosto löytyy kaikista macOS-versioista alkaen Mojave 10.14.0:stä aina nykyiseen Ventura 13.3:een. Sitä ei ole kuitenkaan High Sierran 10.13 -versiossa tai vanhemmissa.

Tiedosto löytyy myös suomalaisista Mac-tietokoneista. IS Digitoday tarkistutti asian kahdella laitteella, joista toisessa oli macOS Monterey 12.0.1 ja toisessa Monterey 12.3.1.

Ei ole varmaa tietoa, miksi asiakirja on piilotettu Maceihin. Waxyn mukaan sitä käytetään Kuvansiirtäjä-sovelluksen (Image Capture utility) esimerkkiaineistona, jos sovellukseen on asennettu Virtual Scanner II -niminen kuvannuslaite.

Siitä ei ole kuitenkaan tietoa, miksi macOS:ään on piilotettu juuri bitcoin-paperi. Yksi syy saattaa olla sen pieni koko, 184 kilotavua.

Waxyn mukaan asia on Applen tiedossa, ja siitä tai sen poistamisesta on tehty tiketti eli työtehtävä. Se on osoitettu samalle ohjelmistoinsinöörille, jonka uskotaan panneen pdf:n alun perin paikalleen. Tiketti ei ole kuitenkaan johtanut toimenpiteisiin.

Asiakirja on melkein kaikissa Mac-tietokoneissa. Kuvakaappaus.

Saat tiedoston auki Mac-tietokoneella seuraavalla tavalla:

Avaa Pääte- eli Terminal-sovellus, joka avaa komentokehotteen. (Nopein tapa avata Pääte on klikata Dockin Launchpad-kuvaketta, kirjoittaa hakukenttään Pääte ja klikata Päätettä.)

Sen jälkeen voit näpytellä tai liittää kehotteeseen seuraavan merkkijonon ja lyödä enteriä:

open /System/Library/Image\ Capture/Devices/VirtualScanner.app/Contents/Resources/simpledoc.pdf

Tämä avaa tietokoneella olevan pdf-tiedoston. Tiedoston avaaminen on vaaratonta. Yhdeksänsivuinen asiakirja on luonteeltaan varsin teoreettinen ja sisältää tekstin ohella kaavioita.

Jos innostut artikkelin myötä bitcoin-sijoittamisesta, kannattaa muistaa virtuaalivaluutan kurssin olevan hyvin ailahtelevainen. Vaikka moni on tehnyt sillä paljon rahaa, moni on myös hävinnyt.