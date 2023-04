”Kuten luvattu”, sanoi toimitusjohtaja.

Doge on uusi Twitterin logo. Ainakin hetken aikaa.

Twitterin omistaja, toimitusjohtaja ja monimiljardööri Elon Musk on vienyt loppuun asti tempun, jota sanoi pitävänsä vuosi sitten ”sairaana”.

Musk pohdiskeli runsas vuosi sitten 26. maaliskuuta 2022 Twitterissä palvelun luonnetta. Hänen mukaansa Twitter ei edistänyt sananvapautta ja pohdiskeli, onko uudelle palvelulle kysyntää.

Keskustelu oli vilkasta ja poiki yli 30 000 vastausta. Useampi käyttäjä kannusti Muskia ostamaan Twitterin.

Näistä yksi, käyttäjä nimimerkillä Chairman kehotti vielä vaihtamaan tämän lisäksi Twitterin logon dogeksi.

Twitterin valikkonauhan yläpuolella oleva lintu muuttui meemihauvaksi.

Doge on shiba inu -koirasta syntynyt nettimeemi tai ”läppä”. Vitsi on kasvanut niin isoihin mittasuhteisiin, että doge on saanut oman virtuaalivaluuttansa, dogecoinin.

– Haha, se olisi sairasta, vastasi Musk.

Nyt Musk sanoo lunastaneensa lupauksensa. Twitterin logo palvelun selainversiossa on muuttunut linnusta dogeksi.

Android-mobiilisovelluksessa muutosta ei näy. Voi olla, että se on väliaikaiseksi suunniteltu, kuten oli Muskin tilin muuttaminen yksityiseksi.

Lue lisää: Elon Musk teki erikoisen tempun Twitterissä – erikoinen on selityskin

Muskin mieltymys meemikulttuuriin on hyvin tunnettu. Tästä on esimerkkinä se, että Twitterin viestintäosasto nimittäin ei vastaile enää lehdistön esittämiin kysymyksiin, vaan lähettää automaattivastauksena kakkaemojin, kertoo Business Insider.