Brittinainen pyysi ChatGPT:ltä apua parkkisakosta valittamiseen. BBC:n mukaan temppu kannatti.

Yorkissa Britanniassa asuva Millie Houlton sai mitätöityä vääräksi kokemansa pysäköintivirhemaksun käyttämällä hyväksi villityksen aiheuttanutta ChatGPT-tekoälyä. BBC:n mukaan 22-vuotias opiskelija lähetti tekoälyn luoman valituksen kaupungille, joka perui 60 punnan eli noin 68 euron maksun.

– Olin, että ”en kaipaa tätä sakkoa, olen opiskelija”, mutta sen selittäminen, mitä halusin sanoa, oli aika vaikeaa. Joten ajattelin kokeilla, josko ChatGPT voisi tehdä sen puolestani, Houlton selvittää BBC:lle.

ChatGPT kykenee keskustelemaan ihmisten kanssa kirjallisesti hyvin uskottavalla tavalla. Lisäksi sitä voi pyytää tuottamaan valmiita tekstejä – tässä tapauksessa valituksen parkkisakosta. Houlton ohjeisti tekoälyä kertomalla sille yksityiskohdat sakosta ja siitä, miksi hän koki sen vääräksi. Vastauksena hän sai hyvin muotoillun ja personoidun valituskirjeen.

Tekoäly ei ole virheetön, ja kaikki sen tuotokset tulee lukea huolellisesti läpi. Vielä toistaiseksi ChatGPT:n vastaukset voivat sisältää esimerkiksi asiavirheitä.

Muualla ChatGPT:tä on kuitenkin käytetty esimerkiksi deittailun apuna. Tinder-sovelluksessa tekoäly on laitettu esimerkiksi kirjoittamaan runoja, jotka on sitten lähetetty potentiaaliselle kumppanille omissa nimissä.

Menettelyä voidaan pitää kyseenalaisena. Sama pätee joidenkin koululaisten innostukseen käyttää tekoälyä kotitehtäviensä tekemiseen. Toiset taasen perustavat yrityksiä tekoälyn ohjeilla.

Uutta teknologiaa käytetään myös jo puhtaan rikollisesti. Europol varoitti viime viikolla, että tekoälyn avulla tuotetaan entistä uskottavampia huijausviestejä, levitetään väärää tietoa ja luodaan haittaohjelmia.

Samalla jotkut tahot alkavat asettaa rajoituksia tekoälylle. Italia määräsi juuri ChatGPT:n takana olevaa OpenAI-yhtiötä olemaan käsittelemättä italialaisten tietoja. TechCrunchin mukaan seurauksena OpenAI esti ChatGPT:n käytön Italiassa, minkä voli estää vain ottamalla siihen yhteyttä maantieteellisen sijainnin piilottavalla vpn-ohjelmalla.

Yli 3000 henkeä, mukaan lukien Elon Musk ja Applen perustajiin lukeutuva Steve Wozniak, allekirjoittivat vetoomuksen tekoälyn kehittämisen keskeyttämiseksi ainakin kuudeksi kuukaudeksi.

Vetoomus esittää, ettei nykyistä GPT-4-kielimallia kehittyneempiä tekoälyjärjestelmiä tulisi kouluttaa ennen kuin niihin liitetään uusia suojauksia luotettavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Vetoomuksen mukaan tällaiset tekoälyjärjestelmät voivat synnyttää ”perustavanlaatuisia riskejä yhteiskunnalle ja ihmiskunnalle”.