Poliisin Instagram-tili kaapattiin

Poliisi menetti yli 10 000 seuraajaa.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Instagram-tili kaapattiin joulukuun lopussa.

Poliisi huomasi kaappauksen noin tunnin aikaviiveellä, kun se ei pystynyt enää kirjautumaan tililleen. Tämän jälkeen se ilmoitti asiasta Instagramin omistamalle Metalle.

Poliisin mukaan salassa pidettävää tietoa ei päätynyt vääriin käsiin, sillä kaikki tilillä ollut sisältö oli julkista.

– Suurin tappio meidän näkökulmastamme on se, että menetimme 10 000 seuraajaamme ja upean sisällön, jota olemme julkaisseet Instagramissa jo vuodesta 2014 saakka, Itä-Uudenmaan poliisin viestintäpäällikkö Annika Rajasalo sanoo.

On epätodennäköistä, että tilin sisältö saataisiin palautettua. Poliisi saa kuitenkin vanhan käyttäjänimensä @iupoliisi käyttöön. Tili avautuu uudelleen tällä nimellä torstaina.

Itä-Uudenmaan poliisi teki asiasta rikosilmoituksen Helsingin poliisille. Poliisi muistuttaa, että kukaan ei ole turvassa kalasteluyrityksiltä sosiaalisessa mediassa.

– Tässä oli taas kaikille sosiaalisen median käyttäjille hyvä muistutus siitä, että edes poliisi ei välty kanaviinsa kohdistuvilta hyökkäyksiltä ja varkausyrityksiltä. Lisäksi monet kalasteluviestit ovat niin taitavasti tehtyjä, että niitä voi olla erittäin hankalaa erottaa aidoista ja asiallisista viesteistä, Rajasalo kertoo.

Poliisi muistuttaa, että sometilin kaappauksesta kannattaa aina tehdä ilmoitus alustan ylläpidolle ja Kyberturvallisuuskeskukselle. Jos kyseessä on kiristysyritys, myös ilmoitus poliisille on tarpeen.

– Kyberturvallisuuskeskus on julkaissut verkkosivuillaan hyvät ohjeet sosiaalisen median huijausten varalta. Suosittelemme kaikkia somessa toimivia tutustumaan ohjeisiin ja tekemään suojaustoimet niin hyvin kuin mahdollista, Rajasalo muistuttaa.

Poliisin mukaan myös niin sanottuja kaksoisolentotilejä tehdään yhä enemmän. Poliisihallituksen mukaan kaksoistilejä on tehty myös vaaliehdokkaille ja poliisille.

– Ainakin muutama eduskuntavaaliehdokas on saanut tällaisia kaksoistilejä, ja viime kuukausien aikana olemme havainneet, että myös muutamalle poliisille on luotu väärennetty tili. Silloin someen ilmestyy kaksoistili, jossa on oikean henkilön kuvia, mutta tiliä pyörittääkin joku toinen ihminen, Poliisihallituksen ylitarkastaja Anna Lind kertoo.