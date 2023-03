Mark Hamill tukee ukrainalaisia antamalla äänensä ilmahälytyksille.

– Attention. Air raid alert. Proceed to the nearest shelter. (Huomio, ilmahyökkäys. Hakeudu lähimpään väestönsuojaan.)

Näin varoittaa jediritari Luke Skywalkerin ääni ukrainalaisessa Air Alert -sovelluksessa, joka ilmoittaa Venäjän lennokki-iskuista, pommituksista tai ohjuksista, kertoo AP.

Sovellus on yhteydessä Ukrainan ilmanpuolustusjärjestelmään ja kertoo käyttäjälleen alueellisista hälytyksistä. Puhujaksi saa myös ukrainalaisen naisäänen, mutta jedin ääni on osoittautunut varsin suosituksi.

Näyttelijä Mark Hamill, joka tunnetaan roolistaan Luke Skywalkerina Star Wars -elokuvissa, lainasi äänensä sovelluksen englanninkieliseen versioon. Varoitukseen on sisällytetty hahmon tunnistettavia lausahduksia .

– Don’t be careless. Your overconfidence is your weakness. (Älä ole varomaton. Liiallinen itsevarmuus on heikkoutesi.)

Ilmahälytyksen päättyessä Skywalkerin hahmo antaa ehkä tieteissarjan tunnetuimman kommentin rohkaisuksi kuulijalleen.

– The air alert is over. May the Force be with you. (Vaara ohi. Olkoon voima kanssasi.)

Hamillin mielestä Ukrainan taistelu Venäjää vastaan muistuttaa Star Wars -elokuvien kapinallisten taistelua pahaa Galaktista imperiumia vastaan.

– Kertomus hyvän ja pahan taistelusta kuvaa sitä, mitä Ukrainassa tapahtuu, Hamill sanoo AP:n haastattelussa.

– On mahdotonta olla ihailematta siitä, kuinka he (ukrainalaiset) ovat kestäneet tätä myrskyä.

Hamill on tukenut Ukrainaa sodassa Venäjää vastaan jo aikaisemmin. Hän toimii lähettiläänä United24-joukkorahoitusprojektissa, jossa Ukrainalle hankitaan droneja. Tällä hetkellä projektissa on käynnissä arvonta, jossa lahjoittajien kesken arvotaan signeerattuja Star Wars -julisteita.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on nimittänyt aiemmin Hamillin Ukrainan dronearmeijan suurlähettilääksi.

