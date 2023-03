Venäläisessä sosiaalisessa mediassa laajasti kiertävä video on paikannettu Venäjän miehittämällä alueella kuvatuksi.

Venäläisten sosiaalisessa mediassa jakama video siviilejä pelottelevista ukrainalaissotilaista on paljastunut huijaukseksi.

Videossa ukrainalaiseksi väitetty auto kiilaa siviiliauton eteen ja toinen ulos astuneista sotilaista alkaa solvata kuljettajana toiminutta naista. Sekä nainen että mukana ollut lapsi kirkuvat, kun sotilas alaa suoltaa solvauksia ja ampuu useamman kerran ilmaan. Syyksi annetaan se, että äiti ja lapsi puhuvat venäjää. Videota on väitetty kojelautakameralla tallennetuksi.

Videota on jaettu laajasti venäläisillä Telegram-kanavilla ja sitä on pidetty todisteena ukrainalaisten natsismista ja siitä, miten ukrainalaiset kohtelevat omiaan. Videon ovat julkaisseet Twitter-tilillään myös Venäjän ulkoministeriö ja Lontoon-suurlähetystö. Edellinen video on sittemmin poistettu.

Sekä CNN että avoimia lähteitä käyttävät Telegramissa ja Twitterissä toimivat sotabloggarit ovat todenneet videon väärennökseksi. Videon kuvauspaikka on paikannettu Venäjän miehittämään Donetskiin lähelle Makijivkan kaupunkia, noin 30 kilometriä rintamalinjojen taakse.

Asiasta kertoi ensin Keskisuomalainen.

Ukrainan sotilastiedustelu listasi useita asioita, jotka todistavat sen mukaan videon väärennökseksi: sotilaiden autossa oleva risti on Saksan toisessa maailmansodassa käyttämä balkenkreuz, ei Ukrainan käyttämä kasakkaristi tai sen variaatio, videolla näkyvää venäläisvalmisteista automallia ei ole ikinä tuotu Ukrainaan ja kojelautakamerat on Ukrainassa kielletty.

Lisäksi videolta on löydetty epäjohdonmukaisuuksia, jotka viittaisivat mahdollisesti osittaiseen jälkiäänittämiseen tai myöhemmin tehtyyn äänen käsittelyyn.

Tärkein todiste on kuitenkin geopaikannus. Useampi avoimen lähteen tiedustelija on päätynyt samaan lopputulokseen videolla näkyvien maanmerkkien perusteella.

Videon totesi väärennökseksi myös venäläinen yli 300 000 seuraajan Veteraanin merkintöjä (ZАПИСКИ VЕТЕРАНА) -Telegram-kanava.

– Väärennetty video. Tässä amatöörimme harjoittelevat. Meillä on vielä paljon opittavaa tällaisista informaatio-operaatioista, kanava kirjoitti.

Laajasti seurattu venäläinen Telegram-pitää myös videota väärennöksenä.

Venäjä kamppailee parhaillaan pitääkseen omat kansalaisensa oman informaatiovaikuttamisensa piirissä. Googlen mukaan tämä on yksi Venäjän päätavoitteista verkossa siinä missä Ukrainaan suuntautuvan avun rampauttaminen.

Viime aikoina julkisuuteen on alkanut nousta useampia virallisen totuuden vastaisia soraääniä Venäjällä. Näitä ovat muun muassa maan eliittiin kuuluvien Josif Prigozhinin ja miljardööri Farhad Ahmedovin puhelinkeskustelu, jossa Vladimir Putnia luonnehdittiin saatanaksi.

Myös Wagnerin johtajan Jevgeni Prigozhinin ja Venäjän puolustusministeriön väliset riidat ja valtataistelu ovat tulleet varsin näkyviksi.