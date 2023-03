Jos löydät iPhonesi tai iPadisi tältä listalta, on syytä toimia nopeasti

Apple julkaisi päivityksen, joka tulee asentaa pikaisesti vanhempiin iPhoneihin ja iPadeihin.

Applen alun perin helmikuussa julkaisema hätäpäivitys pahaan selainaukkoon ilmestyi nyt myös vanhemmille iOS-laitteille. Apple laittoi maanantaina jakoon päivityksen, joka päivittää iOS- ja iPadOS-alustat näissä laitteissa versioon 15.7.4.

Lue lisää: Päivitä heti – Applelta kriittinen pika­korjaus iPhoneihin ja Maceihin: ”Vaatii toimia tavallisilta kansalaisilta”

WebKit-selainmoottorin aukko mahdollistaa puhelimen tai tabletin kaappaamisen, kun sillä vain vieraillaan haitallisella verkkosivulla. Applen sanoo olevansa tietoinen väitteistä, joiden mukaan haavoittuvuutta on jo voitu käyttää aktiivisesti hyväksi.

Nyt korjauksen saa näihin laitteisiin:

IPhone 6s (kaikki mallit)

IPhone 7 (kaikki mallit)

IPhone SE (1. sukupolvi)

IPad Air 2

IPad mini (4. sukupolvi)

IPod touch (7. sukupolvi)

Apple oli jo aiemmin korjannut aukon näistä laitteista:

IPhone 8 ja myöhemmät mallit

IPad Pro (kaikki mallit)

IPad Air 3. sukupolvi ja myöhemmät

IPad 5. sukupolvi ja myöhemmät

IPad mini 5. sukupolvi ja myöhemmät

Myös Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoitti aukosta helmikuussa.

– Haavoittuvuus vaatii toimia tavallisilta kansalaisilta ja organisaatioilta. On suositeltavaa päivittää omat ja töissä käytettävät laitteet viipymättä uusimpaan ohjelmistoversioon, viranomainen kirjoitti.

Tuntemattoman tutkijan löytämä haavoittuvuus on paikattavissa vierailemalla mobiililaitteen asetusvalikon polussa Yleiset > Ohjelmistopäivitys, mikäli laite ei ole jo päivittynyt automaattisesti.

Vanhempien laitteiden saama päivitys korjaa myös useita muita haavoittuvuuksia. WebKit-aukko on kuitenkin ainoa, jota uskotaan jo käytetyn hyökkäyksissä.

Uudemmissa laitteissa Apple päivitti iOS:n ja iPadOS:n versioon 16.4. Nekin saivat joukon tietoturvakorjauksia, mutta yksikään aukko ei tiettävästi ollut päässyt vielä hyökkääjien käsiin.

16.4 tuo myös 21 uutta emojia, kuten eläimiä, käsieleitä ja esineitä, emoji-näppäimistöön. Muihin muutoksiin lukeutuu muun muassa puheäänen eristys, joka korostaa puheääntä ja estää ympäristön melua mobiilipuheluissa.

Kolarintunnistusta on parannettu iPhone 14- ja iPhone 14 Pro -malleissa. Apple ei täsmentänyt, millä tavalla sitä on parannettu, mutta toiminto on ainakin Yhdysvalloissa aiheuttanut lukuisia vääriä hälytyksiä puhelinten soittaessa hätäkeskuksiin esimerkiksi laskettelun tai huvipuistoajelun aikana.

16.4-päivityksessä on mukana myös käyttöapuasetus, jolla video himmennetään automaattisesti, jos siinä havaitaan valonvälähdyksiä tai vilkkuvia valotehosteita.