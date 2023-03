Hämmentävä kuva Putinista ja Xistä leviää netissä – tästä on kyse

Tekoälyä käytetään poliittiseen manipulointiin. Sitä edustaa myös Venäjän ja Kiinan presidenttien tapaamisesta väitetysti peräisin oleva kuva, joka on lähtenyt leviämään netissä.

Vladimir Putin ja Xi Jinping tapasivat Moskovassa maanantaina ja tiistaina. Tapaamisesta väitetysti leviävä kuva (vasemmalla) on suurella todennäköisyydellä väärennös.

Tekoälyä voidaan käyttää monin tavoin väärin ihmisten manipuloimiseen. Tuore esimerkki perustuu Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin tapaamiseen Kremlissä. Netissä leviää kuva, jossa Putin näyttää polvistuvan Xin edessä ja tarraavan kiinni tähän.

Johtajien tapaaminen on todellinen, mikä antaa uskottavat lähtökohdat kuvalle. Itse kuva on kuitenkin mitä ilmeisimmin tekoälyllä luotu väärennös, toimittaja Amanda Florian kirjoittaa Twitterissä.

Kuvaa on jaettu sadoilla verkkosivuilla parin vuorokauden aikana. Tämän lisäksi kuva kiertää pikaviestimissä tavoilla, joka ei nettihauilla näy.

Kuvassa on kuitenkin monta seikkaa, joilla sen voi erottaa väärennökseksi. Ensinnäkin se eroaa Moskovasta lähetetystä aidosta kuva- ja videomateriaalista: Huone on erilainen kuten tuolitkin. Tarkasti katsottuna miehissä on nähtävissä outouksia. Xin hiukset ovat sumeat, ja Putinin korvassa näkyy erinäisiä muhkuroita.

Florianin Twitter-ketjua kommentoinut käyttäjä kehotti kiinnittämään huomiota takavasemmalla seisovan miehen käsiin. Kommentin mukaan kuvia luovalla tekoälyllä on vaikeuksia asemoida ihmisten sormia luonnollisesti.

Lisäksi Florian pisti kuvan väärennöksiä tunnistavaan Hugging Face -yrityksen työkaluun, joka totesi kuvan keinotekoiseksi. Vastaavasti se totesi aidon verrokkikuvan todelliseksi.

On epäselvää, kehitettiinkö kuva vitsinä vai yritetäänkö sillä vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin. Suomessakin on tiettävästi ihmisiä, jotka luulivat kuvaa aidoksi, joskin suurin osa vaikuttaa kuitenkin pitävän sitä humoristisena väärennöksenä.

Kuvien väärentäminen ei ole uutta. Niin sanottu photoshoppaus on vanha ilmiö, ja sitä on nähty niin armeijan harjoitusten väärentämisessä kuin ihmisten naamojen valokuvissa ehostamisessa.

Tekoäly kuitenkin tarkoittaa, että kuka tahansa voi hetkessä luoda keinotekoisia kuvia, joiden laatu ja uskottavuus paranee kovaa vauhtia. Seuraus on se, että valokuvan todistusvoima heikkenee merkittävästi.

On vain ajan kysymys, ennen kuin videoita pystytään väärentämään uskottavasti tekoälyn avulla. Viime kädessä vaikka suurvallan presidentti voidaan laittaa mihin tahansa tilanteeseen tekemään ja sanomaan mitä tahansa.

Pitkään median kuluttajille jankutettu lähdekritiikki on nyt siis entistäkin tärkeämpää.