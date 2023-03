Tekoäly-Bing oppi koukuttavan tempun – mutta ei suostu päästämään miehiä saunaan

Bing osaa nyt luoda kuvia ja sitä voi kokeilla itsekin. Rajat tulevat kuitenkin nopeasti vastaan.

Microsoft kertoo täydentäneensä kokeellista ja tekoälyyn nojaavaa Bing-hakuaan lisäämällä siihen kuvia luovan työkalulla nimeltä Image Creator. Kaikki voivat jo kokeilla sitä, kunhan kirjautuu sisään Microsoft-tilillään.

Pelkistettynä homma menee näin: Sivulla on kenttä, johon käyttäjä kirjoittaa syötteen englanniksi. Siinä voidaan kuvailla haluttu aihe hyvinkin tarkasti tyyliin ”Illustration of a new skyscraper in the near future with neon lights”. Sitten odotellaan hetki, ja Image Creator esittää neljä komentoa enemmän tai vähemmän vastaavaa kuvaa. Ainakin toistaiseksi kuvituskäskyjä voi antaa vain englanniksi.

Lue lisää: Nettiä järisyttävä tekoäly oppi uusia asioita – tässä se kuitenkin epäonnistuu

Kuvat ovat koneellisesti luotuja, eli kyseessä ei ole kuvia etsivä hakukone. Mutta mielikuvitus on rajana, ja määritteinä voi käyttää esimerkiksi termejä photorealistic, pencil drawing, water color ja oil painting. Tekoäly ottaa jokaisen määreen huomioon parhaansa mukaan.

Työkalua ei voi käyttää aikuisviihteen nälkään. Image Creator perustuu OpenAI:n DALL-E 2 -teknologiaan ja sen rajoitukset ovat voimassa myös Bingissä. Se pyrkii tunnistamaan pornografiset tai väkivaltaiset haut ja tulokset ja kieltäytyy silloin tekemästä tai esittämästä niitä.

Rajanveto on hieman epäselvä. Suomalaisittain melko viaton haku ”men in sauna” ei Bingille kelvannut, mutta kynäpiirros imettävästä äidistä meni läpi. Lopputuloksissa ei näkynyt kriittisiä alueita.

Lue lisää: Uusi pornosivusto ratkaisee ison ongelman – mutta herättää tiukkoja kysymyksiä

Image Creator voi myös yllättävissä tilanteissa ilmoittaa, että hakua tarkistetaan sisältösääntöjen valossa. Esimerkiksi yksinkertainen haku ”Asian man smiling” jäi toistaiseksi Microsoftin pöydälle, mutta pelkkä ”man smiling” kelpasi sellaisenaan.

Kuva-Bing vaikuttaa verrattain fiksulta. Tekoälyä on perinteisesti vaivannut lähdemateriaalin vajaus, mikä on voinut näkyä esimerkiksi kaukaasialaisten ihmisten suosimisena tuloksissa. Mutta ainakin mainittu haku ”man smiling” ja myös ”woman smiling” tuotti ihmisiä, joilla oli vaihtelevat etniset taustat.

Useissa testikuvissa oli kuitenkin havaittavissa pieniä virheitä tarkasti katsottaessa. Joskus esimerkiksi katulamppu katkeaa, ja jotkut ihmiset näyttivät katsovan hieman kieroon. Tekniikan nopeasta kehittymisestä kertoo kuitenkin se, että kuvat ovat nyt jo 1024 x 1024 kuvapisteen kokoisia, kun vielä esimerkiksi taannoisessa Craiyon-työkalussa ne olivat paljon pienempiä.

Lue lisää: Todella koukuttava keksintö: Kirjoita sana tai kaksi ja silmiesi eteen syntyy kuva – kokeile itse

Kuvat myös syntyvät muutamassa sekunnissa, kun aiemmin odotella on saanut jopa minuutin. Microsoft tosin nopeuttaa kuvien luontia niin sanotuilla Boost-pisteillä, joiden käyttämisen jälkeen kuvaa joutuu odottamaan pidempään.

Luotuihin kuviin liittyy kuitenkin kaksi isoa kysymystä: Mitä niillä saa tehdä ja kenen omaisuutta ne ovat?

Microsoft antaa vastauksia käyttöehdoissaan. Yhtiön mukaan kuvia saa käyttää mihin tahansa lailliseen, henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Microsoft ei takaa, etteikö luotu sisältö saattaisi rikkoa jonkun ulkopuolisen tahon oikeuksia, jos ja kun käyttäjä kuviaan hyödyntää vaikkapa verkkosivuillaan.

Tekoäly käyttää kuvien synnyttämiseen valtavaa laaria opetusaineistoa, ja ei ole selvää, ovatko kaikki antaneet luvat kuviensa käyttöön tekoälyn opettamisessa. Ilta-Sanomien tekoälyä kommentoivassa kommenttikirjoituksessa todettiin tammikuussa näin:

– Tekoälyohjelmat paketoivat ihmistyötä uudelleen radikaalilla ja hyödyllisellä tavalla, mutta toistaiseksi ilman lupaa tai korvausta – eli varastaen.

Lue lisää: Kommentti: Tekoälystä tuli uutinen kerta­rysäyksellä ja nyt on aika paljastaa, mikä se aidosti on – digitaalinen varas

Microsoft varaa myös oikeuden käyttää luotua sisältöä omiin tarkoituksiinsa, vaikka ei vaadi sille omistusoikeutta. Jokaisessa kuvassa on pieni Bing-logo merkkinä siitä, millä tavalla kuva on toteutettu.