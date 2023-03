Fluke-merkkinen yleismittari voi sisältää väärän sulakkeen.

SÄHKÖTEKNIIKAN laitteita valmistava Fluke Corporation vetää takaisin Amprobe-tuotemerkin yleismittareita. Yhtiö julkaisi tiedotteen (pdf) takaisinvedosta, ja asiasta uutisoi myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Lue lisää: Vedeltä suojattu valaisin ei ole suojattu vedeltä

Ongelmana on tietyissä mittareissa oleva väärä sulake. Sulakkeen katkaisukyky ei välttämättä riitä mittaria tietyllä tavalla väärinkäytettäessä, ja seurauksena voi olla sulakkeen purkautuminen tai rikkoutuminen ja räjähdys.

Valokaariräjähdys tuotteen kotelon sisällä voi purkautua ja johtaa vakavaan ruumiinvammaan tai jopa kuolemaan. On kuitenkin huomioitava, ettei Fluke ole tällä hetkellä tietoinen mistään tämän tuotteen havaitusta puutteesta raportoiduista onnettomuuksista.

Vika koskee seuraavia malleja:

AM-500-EUR

AM-500-EUR KIT

AM-510-EUR

AM-510-EUR KIT

HEX60-D

Takaisinvedon piirissä ovat sarjanumerot välillä 535900001–587799999 ja mikä tahansa muu sarjanumero, joka alkaa muulla kuin numerolla 5. Jos sarjanumero puuttuu tai siitä ei saa selvää, laite kuuluu takaisinvedon piiriin.

Takaisin ei vedetä yleismittareita, jotka on toimitettu 1. elokuuta 2022 jälkeen ja joiden sarjanumerot eivät vastaa yllä mainittuja. Lisäksi mittarin takaa saattaa löytyä tarra, jossa on merkintä W2239844. Se tarkoittaa, että sulake on jo vaihdettu, eikä käyttäjän tarvitse tehdä mitään.

Lue lisää: Melkein kaikilla suomalaisilla on paha harha­luulo sähkö­turvallisuutta koskevassa asiassa

Tukes kehottaa poistamaan asiaankuuluvat mittarit välittömästi käytöstä. Fluke tarjoaa ilmaisen korjauksen, jota varten voi rekisteröityä täällä.

Fluke käynnisti samankaltaisen takaisinvedon vuosi sitten. Silloin tietyn yleismittarin havaittiin esittävän tietyissä tilanteissa väärää lukemaa. Jännitteestä huolimatta mittari saattoi näyttää jännitteetöntä.