Nettiä järisyttävä tekoäly oppi uusia asioita – tässä se kuitenkin epäonnistuu

Monet ovat käyttäneet tuoretta tekoälyä tietämättään, kiitos Microsoftin Bing-hakukoneen.

OpenAI:n tekoälyn yleisimmin tunnettu nimi on ChatGPT. Teknologia tuottaa kysymyksiin vastauksia, jotka vaikuttavat ihmisen kirjoittamilta.

OpenAI-yhtiö, joka on huomiota herättäneen ja netti-ilmiöksi nousseen ChatGPT-tekoälyn takana, julkaisi teknologiastaan uuden version. Toistaiseksi ainoastaan maksaville käyttäjille nimellä ChatGPT Plus tarjottu GPT-4 pystyy edeltäjästään poiketen tulkitsemaan tekstin lisäksi sille syötettäviä kuvia.

Kuvien ymmärtämisessä OpenAI:n kumppanina on Be My Eyes. Sen mukaan tekoäly pystyy nyt esimerkiksi ymmärtämään kuvan jääkaapin sisällöstä ja sen perusteella tarjoamaan ruokareseptejä valmistusohjeineen.

Uutta on myös mahdollisuus asettaa tekoälylle käyttötarkoitukseen liittyviä rajoituksia. Kehittäjät voivat rakentaa omiin sovellutuksiinsa sääntöjä, jotka ohjaavat tekoälyä toimimaan tietyllä tavalla.

Esimerkiksi oppilas ei välttämättä saa kotitehtäviinsä suoria vastauksia, vaan tekoäly voi esittää vastakysymyksiä, jotka ohjaavat oppilasta ajattelemaan itse. TechCrunch-uutispalvelun mukaan tällaisia sääntöjä on tulossa myös yleisesti käytettyyn ChatGPT:he, joka on tekoälyn käyttöliittymä netissä.

Moni on jo käyttänyt GPT-4:ää tietämättään. Microsoft nimittäin vahvistaa, että sen uusi luonnollista kieltä tuottava chat-pohjainen Bing-hakukone perustuu GPT-4:ään. Uuden Bingin ongelmat ovat tulleet vahvasti esille, ja Bing on joissakin tapauksissa syyllistynyt käyttäjän uhkailuun tai on jopa väittänyt rakastavansa tätä ja ehdottanut puolison hylkäämistä.

On vaikea tietää, kuinka suurelta osin Bingin ongelmat ovat GPT-4:n ongelmia. Microsoft on muokannut tekoälyä omiin tarpeisiinsa. Siinä missä esimerkiksi GPT-4:n tietämys katkeaa syyskuuhun 2021, uusi Bing tietää myös sen jälkeen tapahtuneista asioista.

OpenAI myöntää, ettei sen uusikaan malli ole täydellinen. Tekoäly pystyy ”hallusinoimaan” tosiasioita ja tekee virheitä johtopäätöksissään. Yhtiö mainitsee esimerkkinä tekoälyn erehdyksen, jonka mukaan Elvis Presley oli näyttelijän poika. Hän ei ollut.

Joskus tekoäly myös epäonnistuu vaikeissa ongelmissa niin kuin ihmisetkin. GPT-4 voi esimerkiksi jättää tuottamaansa ohjelmakoodiin haavoittuvuuksia.

OpenAI:n mukaan GPT-4 kuitenkin hallusinoi aiempaa vähemmän, ja tekoälyä on vaikeampi yllyttää käyttäytymään ilkeästi. Lisäksi tekoälyä on asiantuntijoiden avulla opetettu kieltäytymään entistä tehokkaammin kysymyksistä, kuinka voidaan valmistaa vaarallisia kemikaaleja.

Siltikin yhtiö varoittaa, että edelleen on olemassa keinoja murtaa tekoäly toimimaan sen rajoitusten ulkopuolella vastoin OpenAI:n käyttöehtoja. Tämä viittaa siihen mahdollisuuteen, että rikolliset saattavat jatkossakin pystyä käyttämään tekoälyä esimerkiksi vakuuttavien huijausviestien tai jopa haittaohjelmien kirjoittamiseen.

ChatGPT:tä on ollut mahdollista huijata antamaan kyseenalaisia ohjeita. Tässä se kertoi, miten ihmisiä voitaisiin huijata uskomaan, että heidän kirjautumistietonsa ovat vaarantuneet.

The New York Timesin mukaan tilanne osoittaa, kuinka Applen, Googlen ja Alexan perinteiset puheavustajat hukkasivat etumatkansa tekoälykilvassa.

Applen Sirin parissa työskennellyt entinen insinööri kertoi lehdelle, ettei iPhonen digiavustajaa ollut edes mahdollista kehittää kohti ChatGPT:n kaltaista keskustelevaa tekoälyä. Insinöörin mukaan Sirin ongelmana on valtava sanalista, joka pitää rakentaa uusiksi joka kerta, kun siihen lisätään jotain. Se on vienyt jopa kuusi viikkoa.

Puheavustajat nojaavat sarjaan ennalta määriteltyjä komentoja, kun taas ChatGPT:n tyyppiset tekoälyt ymmärtävät vapaamuotoista syötettä. Lopulta teknologiat yhdistynevät, eli keskusteleva tekoäly hyväksyy syötteeksi myös puhetta. NYT:n mukaan Sirin parissa työskentelevät testaavat ChatGPT:n kaltaisia konsepteja viikoittain.

Googlen nykyiset ja entiset työntekijät kertoivat äskettäin, että ChatGPT sai Googlen julistamaan yhtiöön punaisen hälytyksen. Google tiettävästi haluaa luovan tekoälyn osaksi avaintuotteitaan muutaman kuukauden sisällä.

Tekstin lisäksi uudet tekoälyt tuottavat muun muassa valokuvia ja videoita. Google on kehittämässä jopa musiikkia tekstistä tekevää tekoälyä. Mutta yksi Googlen työntekijä kuvailee meininkiä ”spagetin heittämiseksi seinälle”, jotta nähdään, mitkä ideat toimivat ja mitkä eivät.