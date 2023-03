Wordissa on ollut vuosi­­kaudet ärsyttävä puute – se korjattiin nyt

Muotoilemattoman tekstin liimaaminen näppäinyhdistelmällä on ollut jo pitkään mahdollista monissa muissa sovelluksissa.

Microsoftin Word for Windows ja Word for Mac kuuluvat maailman suosituimpiin tekstinkäsittelyohjelmiin. Monia sen käyttäjiä on kuitenkin ärsyttänyt muotoilemattoman tekstin ohjelmaan tuomisen vaikeus.

Tilanne on tyypillinen esimerkiksi verkkosivuilta tekstiä kopioidessa. Kun sen liimaa Wordiin ctrl+v-näppäinyhdistelmällä, teksti siirtyy asiakirjaan alkuperäisen näköisenä fonttikokoineen ja kirjasintyyppeineen. Kaikki eivät tätä halua, sillä monissa tapauksissa haluttaisiin asiakirjaan pelkkä teksti ilman muotoiluja.

Monissa sovelluksissa, jopa Wordin web-versiossa, on mahdollista liimata teksti leikepöydältä muotoilemattomana ctrl+shift+v-yhdistelmällä. ”Tavallisessa” Wordissa tämä ei ole kuitenkaan ollut mahdollista. Asia on pitänyt kiertää joko klikkaamalla hiiren kaksoisnäppäintä ja valitsemalla ”liitä muotoilematon teksti” tai kierrättämällä teksti esimerkiksi Muistio-sovelluksen kautta.

Tähän asti muotoilematon teksti on täytynyt liittää hiiren kakkospainikkeesta aukeavassa valikossa (kuvassa) tai muuttamalla Wordin asetuksia.

Microsoft kertoo Insider 365 -blogissaan näppäinyhdistelmän toimivan jatkossa myös Word for Windowsissa ja Word for Macissa. Näppäinyhdistelmä toimii Macilla muodossa cmd+shift+v.

Microsoftin mukaan uudistus on jo tuotu Wordiin. Se ei välttämättä kuitenkaan näy kaikilla heti, sillä se edellyttää ohjelmiston päivittymistä.

Asetuksen on voinut muuttaa jo aiemmin Wordin asetuksista, mutta tämä ei ole ollut kovin yleisesti tiedossa. Valitsemalla Tiedosto > Asetukset > Lisäasetukset > Leikkaa, kopioi ja liitä aukeaa valinta, jossa liittämisasetuksen voi vaihtaa pysyvästi muotoilemattomaksi tekstiksi.