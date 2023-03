Pikkufirma yllätti Googlen – johto julisti punaisen hälytyksen, ja se näkyy pian YouTubessa erikoisella tavalla

Googlen pelätään toistavan vanhan virheensä tekoälyn kilpajuoksussa. Toiset uskovat yhtiön osaamiseen.

Yhdysvaltalainen teknologiayhtiö Google haluaa luovan tekoälyn osaksi avaintuotteitaan muutaman kuukauden sisällä. Näin kertoivat Googlen nykyiset ja entiset työntekijät uutistoimisto Bloombergille.

Googlen valta-asema tiedon hakemisessa netistä oli pitkään selviö, mutta luonnollista kieltä tuottava ChatGPT-tekoäly löi lukuisat netinkäyttäjät ällikällä viime vuoden lopulta lukien. ChatGPT:n takana oleva pieni yritys OpenAI sai hetkessä monet epäilemään Googlen tulevaisuutta. Bloombergin mukaan Googlen korkea johto julisti yhtiöön punaisen hälytyksen.

Käytännössä tilanne on se, että kaikki Googlen yli miljardin käyttäjän tuotteet on varustettava generatiivisella, suomeksi sisältöä luovalla tekoälyllä kuukausien sisällä, eräs työntekijä kertoi. Google on jo kertonut, että esimerkiksi YouTubeen tulee mahdollisuus vaihtaa esiintyjän asua tekoälyn avulla.

Huolia ChatGPT:stä lisäsi sen vahva liitto Microsoftin Bing-hakukoneen kanssa. Pitkään Googlen varjossa kituuttanut Microsoftin hakukone vaikutti yhtäkkiä ajanmukaiselta ja kykenevältä, joskin teknologian ongelmat tulivat myös nopeasti ilmeisiksi. Perinteisiä hakutuloksia linkkeineen ei ainakaan vielä voi korvata suorilla vastauksilla käyttäjien kysymyksiin.

Google julkisti nopeasti Microsoftin vanavedessä vastaavan Bard-tekoälynsä, mutta on pitänyt sen pienemmän piirin testissä. Bardin varhain esittämä asiavirhe voi antaa syystä osviittaa.

Tekstin lisäksi uudet tekoälyt tuottavat muun muassa valokuvia ja videoita. Google on kehittämässä jopa musiikkia tekstistä tekevää tekoälyä. Mutta yksi Googlen työntekijä kuvailee meininkiä ”spagetin heittämiseksi seinälle”, jotta nähdään, mitkä ideat toimivat ja mitkä eivät.

Tilannetta on verrattu Googlen myöhäiseen reaktioon sosiaalisen median läpimurtoon yli kymmenen vuotta sitten. Yhtiön vastaus oli Google+-palvelu, josta tuli paha floppi. Toisten mielestä vertailu on epäreilu, koska somesta poiketen Googlella on jo vahva perusta tekoälyn kehittämisestä. Valmius vastata uuteen haasteeseen voi siis olla parempi.

Googlen edustaja pyrki rauhoittelemaan tilannetta Bloombergille. Edustajan mukaan nykyinen tekoälyponnistus tarkoittaa lähinnä, että Googlen työntekijöitä kannustetaan sisäisesti testaamaan yhtiön tekoälytyökaluja. Edustajan mukaan suurin osa työntekijöistä ei ole satsannut lisää aikaa tekoälyyn, vaan ainoastaan he, jotka työskentelevät asiaan kuuluvissa hankkeissa.