Otaniemessä on tieto­kone, joka ei saa joutua vääriin käsiin – Yle: Voi rikkoa internetin

Espoon Otaniemen kvanttitietokone edustaa täysin uutta aikakautta tietojenkäsittelyssä.

Espoon Otaniemen Helmi-tietokone ei ole perinteistä sorttia. Se on Suomen ensimmäinen kvanttitietokone, jonka VTT rakensi yhdessä kvanttialan startup-yrityksen IQM:n kanssa.

Kyseessä on erittäin monimutkainen ja kummallisiin fysiikan ilmiöihin perustuva tapa käsitellä tietoa. Kuitenkin tulevaisuudessa sen avulla saatetaan pystyä kehittämään rokotteita ja lääkkeitä nopeammin tai ennustaa tarkemmin ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Ylen mukaan kvanttitietokone ei saa joutua vääriin käsiin, koska tulevaisuudessa sellainen voi pystyä hetkessä murtamaan nykyiset salaukset käytännössä internetin rikkoen. Lisäksi esimerkiksi väärennetyillä sähköisillä allekirjoituksilla voitaisiin puijata vaikkapa kiinteistökaupoissa.

– Kaikki allekirjoitusprotokollat pitäisi välittömästi vaihtaa kvanttiturvallisiksi, vaatii CSC Tieteen tietotekniikan keskuksen kvanttipäällikkö Mikael Johansson Ylen artikkelissa.

VTT:n ja Aalto-yliopiston yhteiseen kansalliseen mikro- ja nanoteknologialaitokseen Micronovaan vuonna 2021 valmistunut kone käsittää 5 kubittia.

Kubitti on kvanttitietokoneen pienin informaation yksikkö samalla tavalla kuin bitti on tavallisen tietokoneen pienin informaation yksikkö. Yksi merkittävä ero kuitenkin on. Siinä missä bitin arvo voi olla vain 1 tai 0, kubitti voi olla kumpikin yhtä aikaa. Lopullinen arvo selviää vasta jälkikäteen. Tämän vuoksi yhteen kubittiin voidaan koodata paljon enemmän tietoa kuin yhteen bittiin.

Helmin 5 kubittia tarkoittaa, että koneella ei vielä pötkitä kovin pitkälle. VTT:n tutkimuspäällikkö Pekka Pursula ennusti IS Digitodaylle Helmiä käynnistettäessä, että kvanttitietokoneista alkaa olla todellisen elämän hyötyä kubittien määrän noustessa satoihin.

– Voidaan vaatia tuhansia ellei miljoonia kubitteja ennen kuin kvanttitietokoneen kaikki hyöty saadaan irti kaikkein monimutkaisimpia ongelmia, kuten molekyylisimulaatioita, varten, Pursula hahmotti.

Kvanttitietokone edellyttää erittäin alhaista lämpötilaa. VTT:n kone toimii lähellä absoluuttista nollapistettä, joka on -273,15 celsiusta.

Kvanttitietokoneet eivät myöskään sovellu kaikkeen tietojenkäsittelyyn ja ne tarvitsevat toimiakseen rinnalleen tavallisen tietokoneen. Tosin ”tavallinen” on venyvä käsite. Helmin kumppanina toimii Kajaanissa sijaitseva supertietokone Lumi. Ylen mukaan yhdessä ne ovat maailman tehokkain laskukone.