Twitterissä on vikaa – näin kierrät ongelman

Käyttäjien Twitter-syötteet eivät päivity tällä hetkellä.

Twitter kärsii parhaillaan toimintahäiriöistä. Palveluiden toimimattomuudesta kertovassa Downdetectorissa on tuhansia tuoreita häiriöilmoituksia palvelusta.

Käyttäjien syötteet eivät päivity sen enempää mobiilisovelluksessa kuin web-käyttöliittymässäkään. Viestejä pystyy kuitenkin kirjoittamaan ja lähettämään – ne eivät kuitenkaan monen näkyviin satu.

Yksittäisten Twitter-käyttäjien syötteet ovat kuitenkin nähtävissä näiden tilille siirryttäessä.

IS Digitoday havaitsi, että ongelman pystyy kiertämään käyttämällä Tweetdeckiä. Verkko-osoitteessa tweetdeck.twitter.com toimiva palvelu on Twitterin oma virallinen työkalu Twitter-syötteiden räätälöinniksi. Sen kautta on kuitenkin mahdollista lukea myös tosiaikaista seurattavien käyttäjien twiittivirtaa.

Tweetdeck edellyttää sisäänkirjautumista Twitter-tunnuksella.

Syy Twitterin häiriöön ei ole tiedossa. Yhtiön omistaja Elon Musk on irtisanonut tuhansia yhtiön työntekijöitä, mukana moderaattoreita ja ohjelmistokehittäjiä, leikatakseen yhtiön kuluja.