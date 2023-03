Kommentti: Pikkupeli täräytti päivässä 2 miljoonan myynnin – siinä on jotain suomalaisin syvästi vetoavaa

Tekoälyn ohjaama uuttera, mutta hiljainen Kelvin – eli Kelvinen – on täydellinen apuri suomalaiselle metsänkävijälle, kirjoittaa Sons of the Forest -peliin ihastunut Miikka Hujanen.

Sons of the Forestin metsä on komeaa katsottavaa.

Endnight Gamesin vain kolmen hengen voimin pusertama The Forest (virallinen versio 2018) sai odotetun jatko-osansa, Sons of the Forestin helmikuun lopussa. Peli on toistaiseksi saataville pc:lle.

Peli on vasta early access -vaiheessa, mutta hitistä voidaan jo puhua. Peliä myytiin ensimmäisen vuorokauden aikana kaksi miljoonaa kappaletta. Se on kerännyt Steamissa jo lähes 100 000 arvostelua, joista yli 80 prosenttia on positiivisia.

Voi pojat, onpa mukavaa mennä taas metsään – rakentelemaan mökkejä, tutkimaan luolia ja selviytymään kannibaalien hyökkäyksiltä. Siitä oli kysymys myös The Forestissa, eikä jatko-osa muuta hyväksi havaittua pääkaavaa.

Mukaan matkalle lähtevät samat pelikaverit, jotka olivat mukana jo aikaisissa seikkailuissa, mutta ällä kertaa peli tarjoaa myös tekoälyn ohjaaman hahmon nimeltä Kelvin.

Suomalaisittain siis Kelvisen.

Peli alkaa helikopterin haaksirikkoutumisella saarelle. Sinisellä valolla varustettu hahmo on Kelvin – pelaajan paras kaveri.

Kelvinen on mainio äijä. Hän ei puhu eikä pukahda, mutta hoitaa käsketyt hommat mukisematta. Kelvisen voi esimerkiksi käskeä hankkimaan tukkeja tai kalastamaan, jolloin mies uurastaa mukisematta. Toisin kuin pelaaja, Kelvinen ei kaipaa ruokaa, juomaa eikä lepoa.

Asiahan on niin, että kun suomalainen löytää kauniin järvimaiseman, niin ensimmäisenä se rakentaa sen rantaan saunan. Tällaisessa puuhastelussa väsymätön Kelvinen on mitä oivallisin apumies.

Ensimmäisenä suomalainen peliporukka rakentaa tietysti rantasaunan.

Eikä Kelvinen suinkaan ole ainoa jatko-osaan tehty muutos tai parannus. Esimerkiksi mökkejä rakennellessa palaset loksahtavat huomattavasti helpommin paikoilleen, eikä juomavettä tarvitse erikseen kerätä, jos vieressä sattuu virtaamaan kirkas joki. Siitä vaan hörppäämään, se on sitä realismia.

Nyt jopa saarta asuttavien kannibaalien aggressiivisuutta voi säätää asetuksista, jolloin metsässä seikkailusta saa melkeinpä Valheimia muistuttavan, rennon kokemuksen. Mutta toisin kuin Valheim, Sons of the Forestin grafiikka pyrkii silmiä hivelevään realismiin ja monin paikoin myös onnistuu siinä.

Endnight on arvioinut Sons of the Forestin early access -vaiheen kestävän 6–8 kuukauden ajan. Uskallan ennustaa, että lopputuloksena saadaan erittäin komea ja pidetty selviytymiskauhu-rakentelupeli. Ensivaikutelma on ainakin erinomainen.

Rakentelun ja metsässä seikkailun lisäksi peli tarjoaa juonen, joka avautuu hiljalleen luolia ja bunkkereita tutkimalla. Kuvan bunkkerista löytyi muun muassa robotti-imuri.